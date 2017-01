Her er grunden til norske Vismas aggressive opkøbstogt i Danmark

Den norske software-kæmpe Visma har bebudet flere danske opkøb i 2017, og ifølge en dansk ekspert vil Visma formodentligt være i stand til at foretage endnu et milliard-opkøb, hvis den rigtige mulighed byder sig.

Den nordiske software-kæmpe Visma har en bevidst strategi om at erobre sine kunder tidligt.Det er årsagen til, at virksomheden gennem de seneste år målrettet har opkøbt regnskabssoftware, der især er populært blandt danske iværksættere.Det gælder eksempelvis Martin Thorborgs regnskabsprogram Dinero og regnskabs-programmet SummaSummarum, men også iværksætteren bag regnskabsprogrammer Billys har fortalt, at Visma gentagne gange har henvendt sig til ham med opkøbstilbud."Denne type opkøb giver selskabet adgang til en kæmpe portefølje af mindre kunder, hvor af en del af dem har potentiale til at vokse sig større. I takt med at de vokser sig større, har Visma en lang række løsninger, som de kan sælge til virksomhederne som opgraderinger, " vurderer Bo Lykkegaard, der er chefanalytiker hos it-analysehuset IDC.Vismas mange opkøb betyder, at virksomheden i dag sidder relativt tungt på markedet for virksomhedssoftware til de mindre virksomheder i Norden. Et marked der typisk er domineret af lokale software-udviklere.Men ifølge Bo Lykkegaard er det formodentligt Vismas strategi at udnytte den solide base blandt de mindre virksomheder til at udfordre både Microsoft og SAPs dominans på markedet for virksomhedssoftware til de større virksomheder.Indtil videre står Vismas opkøb af regnskabsprogrammet E-conomic for halvanden milliard kroner som den norske koncerns største opkøb på det danske marked.Men i et interview med Computerworld slår Mads Rebsdorf, direktør for for Visma e-conomic i Danmark fast, at Visma fortsat har betydelige ressourcer til rådighed for opkøb i Danmark og, at virksomheden agter at foretage nye opkøb i løbet af 2017.Bo Lykkegaard vurderer, at Vismas økonomiske muskler at så store, at virksomheden vil være i stand til at foretage endnu et køb af E-conomic størrelsen på det danske marked, hvis den rigtige mulighed skulle opstå."E-conomic-handlen viste, at Visma uden større problemer er i stand til at smide halvanden milliard på bordet for den rette virksomhed, men jeg gætter på, at vi nærmer os den øvre grænse for Vismas formåen ved et prisskilt på omkring 2 milliarder kroner," siger han.Han vurderer dog også, at Visma i dag har formået at støvsyge en stor del af det danske marked for regnskabssoftware og, at der derfor kun er ganske få opkøbsmuligheder tilbage.