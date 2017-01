Ny computer-revolution skydes i gang på dansk universitet - forude venter der vilde og overraskende forandringer

Kvantecomputeren kan blive den næste store computerrevolution, der vender op og ned på vores liv, men vi ved endnu ikke hvordan. Lyder det underligt? Få forklaringen her.

Når teknologien forandrer vores verden, sker det ofte i to stadier.Først kommer den teknologiske del af revolutionen, der ofte i al ubemærkethed bliver skabt af kittelklædte folk i et laboratorium. Bagefter kommer det andet stadie. Den kreative revolution, som bliver skabt af de krøllede hjerner. Dem der finder ud af at anvende teknologien på nye overraskende måder.For nylig interviewede Computerworld den amerikanske professor Charles Marcus På sit laboratorium på Center for Quantum Devices på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet er han i gang med en revolution af den første slags.Her samarbejder han med Microsoft om at udvikle en kvantecomputer, der kan indvarsle en ny computer-revolution med en ny generation af computere, der er betydeligt mere kraftfulde, end dem vi kender i dag.Charles Marcus sammenligner udviklingen af en kvantecomputer med opfindelsen af transistoren, der danner grundlaget for den moderne computer.For kvanteteknologien er så kraftfuld, at den vil være i stand til at løfte computeren ind i en helt ny tidsalder.Det der kendetegner denne type opfindelser er dog typisk, at uanset hvor kraftfulde de er, så er opfinderne bag sjældent i stand til at forudse, hvordan teknologien ender med at blive anvendt i den virkelige verden.Som Charles Marcus siger det interviewet med Computerworld: "Den største flaskehals er vores egen fantasi".I denne uge er det 10 år siden, at Apples stifter Steve Jobs gik på scenen til Macworld-konferencen i San Francisco og præsenterede den første iPhone.iPhonen indvarslede en mobilrevolution, der flyttede computeren fra vores skrivebord til vores lomme.Få produktlanceringer har ændret så drastisk på vores hverdag som lanceringen af iPhonen, men ifølge Charles Marcus er de moderne smartphones ikke så meget et produkt af en teknisk revolution. De er snarere et produkt af en ide-revolution.De fleste konkurrenter havde dog i årene op til lanceringen af iPhonen udviklet deres egne bud på en smartphone. Eksempelvis havde canadiske RIM stor succes med sin Blackberry-telefon, og en række producenter solgte telefoner smartphonen udstyret med Microsofts mobile styresystem, Windows Mobile.Det vil sige, at en stor del af teknologien allerede var til rådighed før lanceringen af iPhonen. Men Steve Jobs og Apple store bedrift var, at de formåede at sammensætte eksisterende teknologi til en helt ny og attraktiv pakke.Som Steve Jobs ofte sagde, så kan teknologien ikke stå alene. For det er først, når teknologien bliver koblet med det kreative, det kunstneriske og en grundlæggende forståelse at brugerne, at de store revolutioner opstår.Eksempelvis havde dem der skabte touchskærmen og gps-systemet næppe forudset, at deres teknologier i dag vil være en væsentlig bestandel i det måske mest succesrige forbrugerprodukt verden har set, og samtidig danne grundlag for revolutionerende tjenester som eksempelvis Uber og Pokemon Go.På samme måde kan vi i dag heller ikke forudse præcis, hvilke nye forretningsmodeller og produkter som det vil føre til, når kvantecomputerens mange hestekræfter bliver sluppet løs.Mange gætter på, at det vil revolutionere forskningsverden, medicinalindustrien og vil give efterretningstjenesterne mulighed for at bryde krypteringer, som indtil nu har virket umulige.Men hvad det mere konkret betyder, ved vi ikke. Det eneste vi ved er, at den kvantecomputer som Charles Marcus og de andre forskere på Københavns Universitet er i fuld gang med at udvikle, blot er første skridt på vej ud i innovationens uforudsigelige vildnis.