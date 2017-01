Året der gik i gaming: Fem spil der definerede 2016

Annonce:



2016 bød på PC oplevelser i mange forskellige former. Der var alt fra de virale indie-hits til de helt store AAA-titler med eSportspotentiale i baggagen. Kort sagt, så var der noget for enhver smag. Men når man tænker tilbage på året der gik, så er der en håndfuld spil, der især sprænger frem i nethindens erindringer.Vi har måske alle oplevet 2016 på forskellig vis, men de fem spil der figurerer på listen herunder, er et subjektivt forsøg på at definere årets gaming-tendenser, og samtidig et forsøg på, at fremhæve udgivelser med særlig 'impact' på spillenes respektive udgivelsesvinduer.Første spil på listen er et ambitiøst projekt fra de velkendte udviklere hos Blizzard:Et FPS der mildest talt tog markedet med storm. Blizzard havde ikke tidligere forsøgt sig med genren, men lagde alligevel ud med at sige, at Overwatch nok skulle blive det næste store eSports-hit. En ambitiøs målsætning, der til dels er blevet indfriet, selvom der dog også er lidt vej endnu.Spillet blev ekstremt varmt modtaget af presse såvel som spillere, og det varede ikke længe før Overwatch blev en kæmpesucces. Vi leverede endda en ordentlig bunke rosende ord til spillet i to omgange ( her og her ).Blizzard har formået at stable en solid FPS-oplevelse på benene, der ligeledes inkorporerer MOBA-elementer og et særdeles farverigt figurgalleri. Dertil er der udgivet læssevis af 'lore' i form af tegneserier og små, CGI-shorts der yderligere bygger på karakterernes personligheder. Det er en spilsucces ulig mange andre, men kan Overwatch fastholde det stærke momentum?Opencritic Score: 91From Software har længe været en yndling blandt de gamere, der nyder en god omgang RPG med særdeles høj sværhedsgrad. Først var der Demon's Souls (der stadig ikke lyder godt i almen udtale), så var der Dark Souls I og II, og derefter kom Bloodborne på banen.Det var alle udgivelser der salgsmæssigt klarede sig ganske fint, men det var som om, at Dark Souls III for alvor bragte den hardcore RPG-serie frem i opmærksomheden hos det mere afslappede mainstream-publikum.Pludselig flød det med diverse klip der fremhævede de sadistiske fjender, og sommetider urimeligt hæmningsløse bosser. Dark Souls III vækkede en lyst til at opleve det urimelige og det dystre, men det på samme tid bød på en atmosfære ulig meget andet på markedet.Det er bestemt ikke et spil for alle, men for den del af befolkningen der nyder at blive tæsket i stykker, så er det uden tvivl et kig værd.Opencritic Score: 88Endnu et spil der virkelig bankede afsted ved udgivelsen. XCOM er bestemt ikke en ny spiller på markedet, men de nyere generationer af gamere har måske ikke samme kendskab til serien, som de lidt mere garvede der oplevede spillet i 90'erne.XCOM 2 er en efterfølger til det anmelderroste XCOM: Enemy Within, og det var nok på baggrund af dennes succes, at 2'eren nød så stor opmærksomhed ved spillets udgivelse.XCOM 2 er bestemt ikke fejlfrit - tværtimod - men de mange bugs kunne sagtens accepteres, da spillet byder på omfattende modificeringsmuligheder og glimrende gameplay. Ligeledes er der rig mulighed for, at tilpasse sit squad til at ligne naboens familie helt ned til mindste detalje.Internettet gik nærmest i selvsving over spillet, men hypen døde nede efter relativt kort tid. Det nåede dog at sætte sit præg på 2016, og fremstår stadig som en vanvittigt solid og underholdende udgivelse.Opencritic Score: 87En udgivelse der kom ud af ingenting. Stardew Valley kan sammenlignes med de klassiske Harvest Moon spil, hvor man skal passe sin gård, interagere med andre karakterer, og gå på hyggelige quests, der engang imellem kræver at drive nogle ondsindede skabninger på flugt.Stardew Valley er skabt af en enkelt person, og det er tydeligt, at spillet virkelig er et passionsprojekt.Ganske vist er der fejl og mangler hist og her, men det stoppede ikke spillet i at opnå viral status efter sin udgivelse. Spillet er nået ud til mere end 2 millioner brugere på Steam, og der er stadig rigt med daglige spillere - et tegn på, at Stardew Valley har opnået en helt særlig status i 2016 fra et indie-perspektiv.Opencritic Score: 90Årets absolut største flop. Vi blev lovet guld og grønne skove, men fik i stedet en glorificeret rum-sandkasse der snublede over de mange uindfriede løfter. No Man's Sky var måske et af de mest ventede udgivelser nogensinde, og det faktum at udviklerne hos Hello Games underleverede så massivt, er et tegn på, at man virkelig skal holde ambitioner og forventninger på et realistisk plan.Sean Murray var længe firmaets ansigt udadtil, med en næsten ugentlig optræden på et talkshow, en podcast eller hvad der ellers nu var af prominente tale-platforme, hvor spillet kunne vises frem.Spol frem til spillets udgivelsesdag, og internettet er allerede ved at koge over af skuffelse ved spillets første time på markedet. Sean Murray er pludselig ikke at finde, og Hello Games ser stiltiende til, mens glansbilledet bliver knust, og kritikken hagler ned over det lille udviklerhold.No Man's Sky blev en lærestreg for alle udviklere i fremtiden, og en milepæl i spilhistorien.Opencritic Score: 66