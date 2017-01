Dansk it-iværksætter vil have et opgør med 'patentregime': Derfor er patenter skadelige

Interview: Når it-giganterne skovler tusindvis af patenter ind hvert eneste år, hindrer det innovation og iværksætteri, mener Jonathan Løw fra Dansk Iværksætter Forening. Han vil have et opgør med det, han kalder et 'patentregime.'

Annonce:



Annonce:

"Det er en urimelig situation at stille iværksætteren i, fordi det for de fleste vækstvirksomheder formentlig ikke er muligt at forsvare deres patent."

"Hvis man skal tænke ud fra et samfundsmæssigt og entreprenant synspunkt, er det ikke i iværksætterens interesse, at der sidder nogle få og monopoliserer innovation og viden og dermed holder andre ude."

"Havde der været patenteret så meget på det område, at Skype slet ikke havde kunnet komme ind, havde vi stadig forhistoriske bud på, hvordan det burde være."

Annonce:

"Mere og mere vil kunne patenteres, og så havner vi i ekstremerne, hvor iværksættere nærmest ikke tør innovere nye løsninger og bringe dem på markedet."

Annonce:

Patenter skaber ikke innovation, og de baner bestemt heller ikke vejen for flere it-iværksættere - de gør det stik modsatte.Budskabet kommer fra Jonathan Løw, der er næstformand i Dansk Iværksætter Forening.Han reagerer, efter at Computerworld tidligere på ugen bragte en artikel om de it-giganter, der fik flest patenter i 2016.Her kan man blandt andet læse, at IBM på førstepladsen fik 8.088 patenter sidste år, hvilket svarer til, at der i gennemsnit hver eneste dag året rundt blev sikret godt og vel 22 patenter hos IBM.Samsung kom i årets løb op på 5.518 patenter, mens Canon kunne klare 3.665 patenter. Også virksomheder som Qualcomm, Google, Intel, LG Electronics, Microsoft, TSMC og Sony fik flere tusinde patenter sidste år.Men de mange patenter er ikke noget at juble over, hvis man ønsker mere iværksætteri og innovation, mener Jonathan Løw, der ud over selv at være serieiværksætter også er forfatter og foredragsholder.Han mener, at vi har at gøre med et decideret 'patentregime', hvor patentbureauer, advokater, styrelser og rådgivere er med til at fremme en uheldig udvikling."De støder på det, jeg også selv har prøvet at støde på nogle gange: Når man kommer med en løsning, et produkt eller en service og gerne vil gå internationalt, bliver man rådgivet om, at vejen til det er at patentere løsningen internationalt.""Vejen hen til at få patentet tager en masse tid og koster nogle penge - men det er trods alt begrænset til måske 100.000 kroner.""Men når man så først er ude og lancerer sit produkt på det store marked, er det dels ikke patentet, man vinder på - det er at være bedst på markedet.""Den anden del er, hvis der så er nogen, der laver det samme med et lille tvist, og man derfor vælger at gå den vej, som patent-bureauerne mener, at man skal - den juridiske kamp - så er det, at taxameteret for alvor går i gang.""Det er en urimelig situation at stille iværksætteren i, fordi det for de fleste vækstvirksomheder formentlig ikke er muligt at forsvare deres patent.""Hvis man skal tænke ud fra et samfundsmæssigt og entreprenant synspunkt, er det ikke i iværksætterens interesse, at der sidder nogle få og monopoliserer innovation og viden og dermed holder andre ude.""Der har været mange slagsmål, og man slås jo hele tiden om, hvor langt man kan gå med patenter.""Det virker som om, at patentregimet gerne vil gå så langt som overhovedet muligt, fordi det er der flest penge i. Så dækker man sig ind under, at det er for innovationens og entreprenørernes bedste.""Men i min verden er der ikke belæg for, at det hjælper iværksættere."Jonathan Løw tilføjer, at markedet har det med at regulere, hvem der vinder, ud fra hvem der er dygtigst.Det forudsætter dog, at andre ikke allerede har taget patentet på området."Man kan jo tage MobilePay og Swipp. Der kunne Swipp, hvis de var kommet før MobilePay, have patenteret en på mange måder elendig løsning, og så var det den, som danskerne var endt med.""Det er det, som patentsystemet risikerer at gøre. Det bliver ikke nødvendigvis de bedste løsninger, vi ender op med.""Det er i hvert fald noget, som der heldigvis er mange, der kæmper imod: Fra open source til creative commons. Man tror på, at idéer bliver bedre af at blive delt, og at vi når længere hurtigere på den måde. ""Men der er en stor forskel på at være opfinder og på at være iværksætter. Iværksætterne lykkes, hvis de formår at føre det ud i livet og at skabe en forretningsmodel. Og at løse problemerne for kunderne bedst muligt.""Skype var jo en dansk/svensk succes - men det var langt fra de første, der udnyttede den teknologi. Skype var bare bedst.""Havde der været patenteret så meget på det område, at Skype slet ikke havde kunnet komme ind, havde vi stadig forhistoriske bud på, hvordan det burde være."Jonathan Løw ved dog godt, at det langt fra er alle, der vil være enige i, at patenterne skader innovationen.Han tilføjer derfor også, at hans opråb ikke handler om, at man ikke skal kunne beskytte noget som helst - og eksempelvis er varemærker og ophavsret vigtige ting at værne om."Det er vigtigt at huske på, at patenter er noget andet end varemærker og ophavsret. For jeg siger jo ikke, at alle skal kunne kalde sig Coca-Cola og bruge det samme design og så videre. Men det er også noget andet end patenter på produkter og teknologi.""Som sagt forstår jeg godt, at der er nogle ting, man beskytter - ophavsret og varemærker. Fordi der er postet millioner eller milliarder i, at folk skal lære noget at kende.""Men når der virkelig bliver innoveret til gavn for samfundet, kan jeg ikke se, at patenter bidrager. Hvis man rullede det tilbage og satte det fri, ville det være en langt bedre løsning for iværksættere. Men det vil der selvfølgelig være modstandere af.""Hovedproblemet er jo den industri, der er kommet omkring patenter, for industrier har det med at være selvforstærkende.""Jo flere penge, der kommer ind i det system, jo flere vil lobbye i forhold til, at lovgivningen skal strammes yderligere. Mere og mere vil kunne patenteres, og så havner vi i ekstremerne, hvor iværksættere nærmest ikke tør innovere nye løsninger og bringe dem på markedet.""Iværksættere er med til at finansiere vores samfund, men er jo også med til at bringe os videre i alt fra sundhedsteknologi og it til fødevarer, og hvad det nu måtte være.""Så vi skal have kigget denne her regulativ-jungle igennem, og så skal vi have et opgør med argumentet om, at patenter fremmer innovationen."