Kommuner har fået nok af KMD: Har brug for troværdige samarbejdspartnere - og det er KMD ikke

Kommunerne har fået nok af KMD, som fortsætter med at trække den aftalte udskiftning af de rasende dyre monopolsystemer i langdrag. "Kommunerne har brug for troværdige samarbejdspartnere, og vi ser hos KMD ikke de nødvendige tegn på et reelt ønske om at levere," lyder det fra Kombit.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Kommunernes kræver via deres fælles it-selskab Kombit heftige prisnedslag på KMD, som kommunerne beskylder for at skovle penge ind på ikke at levere nye systemer til aftalt tid.Kombit vil nu desuden nu i gang med at undersøge mulighederne for at fyre KMD som leverandør af de såkaldte støttesystemer, som KMD har vundet udbuddet på.Og samtidig kræver kommunerne altså, at KMD omgående sænker prisen på de dyre KMD-systemer, som KMD skulle have leveret en billigere erstatning for for mange måneder siden.Det sker ifølge Kommunernes Landsforening, fordi KMD netop har meddelt, at leveringen af de såkaldte støttesystemer bliver forsinket minimum yderligere tre måneder.Det betyder, at leveringen af systemerne i alt kommer til at gå mindst 14 måneder over tiden, da KMD i forvejen er 11 måneder forsinket."Dagens melding om yderligere forsinkelser viser, at vi er nødt til at skifte spor. Vi vil derfor med det samme igangsætte en række tiltag i forhold til KMD. Vi vil først og fremmest insistere på, at KMD sætter den månedlige udgift til monopolløsningerne ned til det niveau, som de nye løsninger koster, så kommunerne ikke vedvarende skal betale for meget på grund af KMD's egen forsinkelse," lyder det fra Kombit-formand Erik Nielsen, skriver KL.For kommunerne er det en skærpende omstændighed, at KMD også leverer de såkaldte monopolsystemer, som de nye støttesystemer skal afløse.Men de gamle monopolsystemer er væsentligt dyrere for kommunerne end de nye systemer, som KMD har vundet leverancen på i et nyere udbud.KMD har i mange år haft monopol på levering af en række kommunale systemer, men mistede for nogle år siden retten til disse solo-leverancer, som istedet blev sendt i udbud.Det skulle efter kommunernes beregninger kunne udløse en besparelse på gigantiske 900 millioner skattekroner om året fra 2019 - hvilket altså kræver, at de nye systemer erstatter de gamle.Kombit har tidligere sagt, at KMD har 'et voldsomt incitament' til at forsinke processerne."KMD og dermed den amerikanske kapitalfond, der ejer selskabet, tjener absurd mange penge ekstra hver måned på at fastholde kommunerne på de gamle systemer," lyder det nu fra Martin Damm, der er formand for KL."Vi står over for et amerikansk ejet privat monopol. Det er interesseret i at tjene penge. Det er sådan set fair nok. Men det er ikke i orden, når det sker ved at trække et billigere system i langdrag, så kommunerne hænger i længere tid på et dyrere system. Skatteyderne betaler jo regningen," siger Martin Damm ifølge KL.Det har tidligere været fremme, at KMD eksempelvis scorer 23 millioner kroner om måneden, hvor leverancen af alene et enkelt system, Social Pension, bliver forsinket. Og det bliver forsinket i mindst 15 måneder.Ifølge KL siger Kombit-formand Erik Nielsen, at KMD vil miste et trecifret millionbeløb hver måned, når de nye systemer er blevet indfaset."Vi har i Kombit været tålmodige i erkendelsen af, at støttesystemerne er en stor og kompleks opgave. Men situationen er fuldstændig uholdbar. Kommunerne har brug for troværdige samarbejdspartnere, og vi ser hos KMD ikke de nødvendige tegn på et reelt ønske om at levere - tværtimod," siger Erik Nielsen, ifølge KL.KMD opgav i sommer at overholde den oprindelige tidsplan for leveringen af de 21 systemer, som ifølge den oprindelige aftale skulle have været delvist klar 1. juli.Dengang meddelte Kombit diplomatisk, at selskabet var 'i dialog' med KMD om problemerne.Et par måneder siden ændrede tonen sig dramatisk. Her truede kommunerne direkte med at trække KMD i retten for ikke at overholde de indgående kontrakter.Det kan du læse mere om her: Kommuner kræver flere hundrede millioner kroner af KMD for manglende leverancer. KMD meddeler til kommune-bladet Danske Kommuner, at KMD er 'i drøftelser' med Kombit om det videre forløb - herunder 'også kompensation for forsinkelsen.'KMD har for tiden også en retssag fra Skat i vente, da skatteminister Karsten Lauritzen (V) i efteråret stævnede KMD med krav om tilbagebetaling af 700 millioner kroner.Dem kræver staten tilbage af KMD og Capgemini for den stærkt mangelfulde leverance af Skats inddrivelsessystem, EFI, efter Skat forgæves har forsøgt at indgå forlig med partnerne."Vi står med et it-system, der aldrig kom til at fungere og en leverandør, der ikke har leveret som lovet," sagde Karsten Lauritzen dengang.KMD kalder stævningen for 'urimelig og besynderlig,' da KMD mener, at det er Skat, der har ansvaret for problemerne.Netcompany har i øvrigt vundet udbuddet om at skulle levere det nye inddrivelsesssystem for Skat til 100 millioner kroner.scorer 23 millioner kroner om måneden på ikke at levere offentligt it-system til aftalt tid Kommuner kræver flere hundrede millioner kroner af KMD for manglende leverancer [/b] Netcompany scorer stor Skat-kontrakt: Sådan undgår vi at bygge en ny EFI-skandale Derfor stævner staten KMD for fejlslagen it-løsning: "Der skal placeres et ansvar"





KMD opgiver at overholde leveringsfrist: Fremtids-planer for 21 store it-systemer truet





KMD skovler penge ind: Har fundet den gyldne opskrift på vækst og indtjening



[/b]