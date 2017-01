Trump udpeger ny chef for USA's cybersikkerhed - men hans egen hjemmeside er proppet med amatøragtige it-usikkerheder

Donald Trump har overraskende udpeget tidligere New York-borgmester Rudolph Giuliani som øverst chef for landets it-sikkerhed. Kort efter udnævnelsen finder it-ekspert et hav af usikkerheder på hjemmesiden i Rudolph Giulianis eget sikkerheds-firma.

Den kommende amerikanske præsident Donald Trump har noget overraskende udpeget en af sine trofaste støtter fra valgkampen, Rudolph Giuliani, som USA's næste cyber-sikkerhedschef.Flere medier - herunder The New York Times - beskriver, at posten som USA's cyber-sikkerhedschef virker som noget af en trøstepræmie for 72-årige Rudolph Giuliani.Flere politiske iagttagere har på grund af Rudolph Giulianis tætte bånd til præsident Donald Trump udset den tidligere New York-borgmester til poster som blandt andet USA's udenrigsminister og justitsminister i det kommende Trump-kabinet.For en måneds tid siden trak Rudolph Giulianis sig selv som kandidat til topposterne, da det blev klart, at han alligevel ikke ville lande på en af dem.Nu skal Rudolph Giuliani så sidde som ansvarlig for it-sikkerheden i USA, som i disse dage er en yderst varm kartoffel efter blandt andet påstande om russiske hackerangreb under den amerikanske valgkamp.På sit seneste pressemøde fremhævede Donald Trump desuden, at USA bliver hacket af hvem som helst for tiden, ligesom det amerikanske forretningsliv er presset af hackere, som du kan læse mere om her:Set i det lys er udpegelsen af Rudolph Giuliani slet ikke så tosset, da han som stifter af sikkerhedsselskabet Giuliani Partners har solid erhvervserfaring med sikkerhedsspørgsmål.Alligevel må det vække en vis bekymring, at den øverste ansvarlige for USA's cybersikkerhed i dag selv kan mønstre en piv-usikker hjemmeside.For på websitet Giulianisecurity.com er der ifølge it-eksperten Michael Fienen et hav af usikkerheder, som han har gjort opmærksom på via det sociale medie Twitter Her fremhæver Michael Fienen blandt andet, at hjemmesiden tilhørende Rudolph Giuliani selskab benytter et udløbet SSL-certifikat, sitet mangler https-sikkerhed, det benytter Flash og som styresystem er valget faldet på det ni år gamle UNIX-baserede FreeBSD 6 fra 2008.Herudover peger Michael Fienen på, at sitet har et usikkert CMS-login med kun brugernavn og password-beskyttelse og at selve CMS'et er Joomla 3.1.1 fra 2013 og ikke den nyeste version 3.6.5 frigivet i december 2016."Det mest overraskende er, at sitet ikke allerede er hacket. De kunne jo lige så godt stille et skilt ud på gaden," tweeter Michael Fienen.Efter hans kritik er blevet fremhævet i flere amerikanske medier, er sitet Giulianisecurity.com taget offline.Den kommende cybersikkerhedschef for USA skal dog naturligvis ikke selv sidde med fingrene nede i tastaturet for at tætne usikkerheder på sit eget site og i det amerikanske cyberforsvar.Hans rolle bliver ifølge Fox News at sidde som bindeled mellem Trump-regeringen og den private it-sektor primært i Silicon Valley, hvor der findes nogle af verdens bedste sikkerhedsfolk."Svaret på cybersikkerhed skal findes i den private sektor," forklarer Rudolph Giuliani til Fox News På en pressekonference i kølvandet på udnævnelsen af Rudolph Giuliani til USA's også pointeret, at det amerikanske cyber-forsvar halter kraftigt efter landets angrebskapacitet.Rudolph Giulianis første opgave som chef for landets it-sikkerhed bliver at sammensætte et hold af folk fra den private sektor, som på jævnlig basis skal rådgive præsident Trump om landets cybersikkerhedsmæssige tilstand.