Undgå passwordet: Smart tilbehør til at låse og åbne din computer med Windows Hello

Windows Hello er Microsofts adgangsgivende software indbygget i Windows 10, som bedst er kendt for muligheden for at låse computeren ved at vurdere et foto af dit ansigt.Siden sidste sommers Anniversary Update har Microsoft dog arbejdet på at gøre Windows Hello til et slags samlingspunkt for al adgangsgivende tilbehør.I et blogindlæg har Microsoft optalt over 100 Windows 10-enheder og tilbehørs-muligheder, som fungerer sammen med Windows Hello.Det betyder, at der er rig mulighed for at forbedre den fysiske sikkerhed omkring din computer for på denne måde at undgå, at folk opfanger din adgangskode og samtidig gør login-processen lettere.Microsoft er selv på vej med en ny funktion, der også automatisk låser computeren, når du går fra den, hvis din computer er udstyret med Intels RealSense-kamera.Her er tre forslag til enheder, som via Windows Hello forstærker sikkerheden omkring login-processen.Nymi Band er et armbånd med en indbygget pulsmåler, som fuldstændig fjerner behovet for kodeord i Windows 10.Sæt dig ved din computer, tryk på armbåndet og Windows 10 låser op.Armbåndet måler din puls og dens unikke "elektriske cardiogram (ECG), som anvendes til at åbne computere. Det betyder, at computeren eksempelvis ikke vil åbne, hvis andre end du selv forsøger sig ved hjælp af dit armbånd.Har du et Apple Watch kan du åbne din Macbook med uret, så længe uret sidder på din arm og er låst op med en kode.Yubi Key er en lille USB-pind, der både er lille og billig.Computeren kan ikke åbnes, hvis ikke USB-pinden er tilsluttet computeren. På den måde behøver du ikke skrive et kodeord ind hver gang.Yubi Key understøtter også to faktor-godkendelse (two-factor authentication), hvis du vil højne sikkerheden, og nøglen kan også bruges til at sikre andre systemer som for eksempel Google Drive og Github.Nogle kender måske HID's nøglekort, som benyttes i virksomhedsregi til at begrænse adgang til fysiske områder i eksempelvis kontorbygninger.Det nyeste kort fra firmaet fungerer også sammen med Windows 10-computere, der har en NFC-modtager.På den måde kan du benytte kortet til at åbne din computer med det samme kort, som giver dig adgang til kontorbygningen. Der findes også en version, som kan bruges til digital signatur og kryptering baseret på NIST-standarder.