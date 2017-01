YouSee-direktør står endelig frem efter nedbrud: "Vågner med ondt i maven hver morgen"

Det store YouSee-nedbrud nytårsaftensdag har været en traumatisk oplevelse, fortæller YouSee-direktør Jaap Postma, der ellers har været helt fraværende for offentligheden under krisen.

"Der er den der følelse af at vågne hver morgen med en følelse i maven af, at noget dårligt har fundet sted."Sådan lyder det fra YouSee-direktør Jaap Postma i et interview med Berlingske Business i kølvandet på det store nedbrud, der ramte YouSees tv-netværk nytårsaftensdag.Jaap Postma - der er hollænder - har ellers været stort set fraværende for offentligheden under selskabets store krise, hvilket har vakt nogen opsigt - også i disse spalter.Til Berlingske Business siger han, at han efter 17 år i teleindustrien har 'oplevet min del af kriser.'"Men kombinationen af timingen, omfanget og det faktum, at det var en bevidst skadelig handleing, har jeg aldrig set før. Og jeg er ikke bekendt med, at man har oplevet det andre steder i verden," siger han.