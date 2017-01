Hårdt pressede Opera forsøger sig med helt ny browser: Her er Opera Neon

Teamet bag Opera-browseren lancerer en helt ny browser, der skal tiltale fremtidens webbrugere med flere helt nye funktioner.

Opera-browseren har altid haft en særlig status hos tech-folket, men samtidig har Opera aldrig rigtig formået at få det helt store gennembrud hos den almindelige webbruger.Nu forsøger den hårdt pressede browser-producent sig med en ny løsning, Opera Neon, der ifølge selskabet er et bud på fremtidens browser."Nu kan du prøve Opera Neon - en koncept-browser, der giver dig et glimt af fremtiden for desktop-browsere," skriver Opera i et blogindlæg Det er meget tydeligt at se ud fra præsentationen af Opera Neon, at det er de yngre webbrugere, der er i fokus med den nye browser."Hos Opera har vi bygget browsere i mere end 20 år. Vi er i høj grad klar over, at nogle dele af de webbrowsere, vi kender i dag, ikke er andet end en hyldest til det forrige årtusinde - en tid, hvor internettet først og fremmest bestod af dokumenter og sider," skriver Opera."Men internettet ændrer sig hastigt, og det samme gør folks forventninger til, hvordan apps og websider børe fungere."Opera er dog langt fra den eneste browser-producent, der forsøger at slå sig op på at have ‘fremtidens browser'.I de senere år har Microsoft blandt andet lanceret Edge-browseren, og Jon von Tetzchner, der i sin tid var stifter af og direktør i Opera, før han forlod selskabet i 2011, har startet et nyt browser-projekt: Vivaldi.Opera fremhæver i blogindlægget flere af de særlige kendetegn ved Opera Neon."Ligesom Opera-browseren, er Opera Neon bygget oven på Blink-motoren, men modsat andre browsere er Opera Neon blevet bygget helt fra bunden for at kunne gave dig seje effekter og animationer uden at sænke farten på din oplevelse."Blandt andet giver Neon mulighed for, at brugerne i langt højere grad kan interagere med webindhold og eksempelvis flytte elementer på en webside efter egne ønsker.Der er også en sidebar til afspilning af videoer og billedgallerier, en download-manager og en - ifølge Opera - særlig brugervenlig håndtering af mange browservinduer.Du kan se præsentationen af Opera Neon her:Det bliver dog op ad bakke for Opera med den nye Neon-browser.Hvis man udelukkende ser på desktop-browserne, så er Chrome i dag den suverænt mest anvendte browser med en global markedsandel på næsten 63 procent ifølge Statcounter Firefox har på andenpladsen godt 15 procent, mens IE har lige knap 10 procent.Herefter kommer Safari og Edge - mens Opera altså slet ikke er at finde i top-fem.