Test: Operas eksperimentelle Neon-browser er et opgør med den klassiske browser

Opera er en af de ældste browser-bagmænd, og selskabet har nu udgivet en ny konceptbrowser til at teste vandene. For hvordan virker en browser, der i højere grad opfører sig som et skrivebord?

Annonce:



Annonce:

Normalt lancerer bilproducenter og hardware-selskaber fra tid til anden koncept-produkter for at visualisere fremtiden - eller for at teste vandet og forbrugernes reaktion.BMW har sin konceptbil, og Razer lancerede for nylig en koncept-bærbar med tre 4K-skærme.Og nu har Opera lanceret en koncept-browser kaldet Neon. Browseren er ikke en game-changer, faktisk mangler den et hav af funktioner i forhold til den eksisterende Opera-browser, som Neon heller ikke kommer til at erstatte.Opera fortæller dog selv, at funktioner testet i Neon vil kunne ende med at blive implementeret i den originale Opera.I stedet er det et frisk pust, hvor browseren skærer ned til de mest basale opgaver og blander det med et moderne, anderledes take på brugerfladen.Vi har taget et hurtigt kig på browseren, som du selv kan hente her:Opera forsøger hovedsageligt med Neon at ændre det traditionelle og lettere konservative browser-brugerflade, som ikke har ændret sig i mange år.Når du åbner browseren, ligner det mest af alt dit skrivebord med et søgefelt over en række ikoner, der agerer som genveje til udvalgte bogmærker.Neon anvender dit eksisterende skrivebordsbaggrundsbillede for ikke at virke for invaderende. Det føles derfor ikke som en browser, før du åbner en ny fane.Hvis du har en Android-telefon og benytter dig af Facebook Messenger, kender du nok til de såkalde chatbobler, små cirkulære billedeikoner, der indeholder chatsamtaler.Det samme designprincip udnytter Opera til at opbevare browser-tabs, så du i højre side af browseren har cirkulære tabs.Billedet ændrer sig efter hjemmeside, artikel eller video på sitet, mens hjemmesiden "favicon" - browserikon- svæver ved siden af. Neon arrangerer selv fanerne, så dem du har mest åbne ligger øverst og de mindst åbnede nederst.Tager du fat i en af boblerne, kan du sætte to faner op ved siden af hinanden.Dert er brugbart, hvis du fører en samtale på Messenger og stadig vil surfe rundt, men det kræver en stor skærm, da brugerfladen fylder en del.Vi testede Neon på en Macbook 12 med tilsluttet 27 tommer skærm, og imens det det fungerede fint på den tilsluttede skærm var alting klumpet for meget sammen på den lille 12 tommer skærm.Neons fane-princip fungerer udmærket, men kan godt blive en smule uoverskueligt, især hvis du har mange tabs, og du kan ikke få et smugkig ved at holde musen over ikonet som i andre browsere.Det er en anderledes måde at håndtere sine internetrejser på, men hvorvidt det er bedre end traditionelle tabs-i-en-bjælke-over-adresse-feltet-metoden er vi i tvivl om.Neon fokuserer på de få, men ofte brugte opgaver ved en browser, og derfor er der ikke lange menuer med tilpasninger. De fleste bruger sin browser til video- og musikafspilning, browsing og til at dele billeder og sites.Den venstre side af browseren er reserveret til en række ikoner, hvor den øverste, et "+"-symbol, åbner en nye fane.Har du faner åbne med musik, hvad end det er en video fra tv2.dk, YouTube eller Spotifys webklient, vises de i musik-feltet, hvor du kan slå sites fra eller åbne et lille afspiller vindue, som kan flyttes rundt.Du kan også markere og gemme screenshots med et af de andre værktøjer i bjælken, som du blandt andet kan sende via Facebook Messenger blot ved at trække billedet fra samme menu ind i en samtale.Derudover er der ikke meget nyt i browseren. Det er en browser, som Opera løbende vil udvikle på, et åbent udviklerværksted så at sige, og med tiden vil Neon få flere funktioner, som måske sidenhen vil glide over i Opera-browseren.Det er en visuelt lækker browser, som nok skal fange sine dedikerede fans, men de fleste bør blive i Chrome/Firefox/Safari eller hvor de ellers føler sig hjemme. I dag benytter 63 af computerbrugere i dag Googles Chrome-browser med Firefox på en andenplads med 15 procent af brugerne. Opera er slet ikke at finde i top fem-listen.Hvis du leder efter en alternativ browser, vil vi foreslå Vivaldi, der også er en relativt ny browser i feltet.