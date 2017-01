“

"Jeg var lige blevet ansat i det danske it-firma Navision, da vi for 22 år og seks dage siden lancerede den første regnskabsløsning baseret på Windows' Financials.



Samarbejdet med Microsoft kom helt ud af det blå, fordi alle troede, at Navision skulle lanceres på IBM's platform, som det oprindelige Navision-selskab PC & C ellers havde satset på indtil da.



Så for mig som nyansat i Navision at komme ud på Børsen i København og se en storstilet lancering af en dansk it-virksomhed på Windows til hele verden var helt fantastisk.



Jeg kommer nok aldrig til at opleve noget helt tilsvarende igen, selvom jeg har set mange rigtig interessante ting i det islandske it-selskab LS Retail, hvor jeg har været i de sidste 18 år.



Det var blandt andet ret stort, da Ikea kom forbi for omkring 15 år siden og spurgte, om de ikke skulle bruge vores regnskabssystem ude på kasseapparaterne. Så kom vores software ud i langt over 30 af Ikeas franchise-butikker lige fra Island til Taiwan, og vi voksede fra 12 ansatte til i dag at være 230."





”

Carsten Wulff, vicepræsident Europa hos LS Retail