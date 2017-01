Digital indkøbs-revolution på vej: "At gå ind i fremtidens supermarked bliver lige som at stjæle"

Interview: At handle ind i fysiske butikker og på nettet bliver om få år en noget anden oplevelse, end vi hidtil har kendt til. Her fortæller Salesforces danske og nordiske chef om de funktioner, som selskabets kunder efterspørger.

Lokkemad til skyen

I den store Salesforce-bod på NRF-konferencen 'The Big Show 2017' er damesko, tasker og en chokolade-ekspert i baggrunden nogle af de virkemidler, der skal lokke kunderne til Salesforce-skyen.



Selskabets nordiske salgschef, Lars Grønkjær, fortæller, at der typisk går mellem ni til 15 måneder, før den indledende kontakt er skabt, til kunden har fået implementeret den færdige cloud-commerce-løsning.

Teknologen og købmanden smelter mere og mere sammen i de kommende år.Det viser verdens største detailhandelskonference, NFR's 'The Big Show 2017,' afholdt i den amerikanske millionby New York i disse dage, med al tydelighed.Den digitale transformation fylder godt op på hylderne i programmet, og mængden af it-selskaber i udstillingsrummene og til præsentationerne får det store Jacob K. Javits Convention Center til at ligne enhver anden større it-konference i januar.Blandt de mange små og gigantiske it-selskaber er også cloud-virksomheden Salesforce, som disker op med alt fra dametasker til hjemmelavet chokolade i sin bod nummer 3431 for at tiltrække potentielle købere af blandt andet selskabets Commerce-cloud.Den sky var den helt store årsag til, at Salesforce i juni lagde it-selskabet Demandware ned i sin egen indkøbskurv og betalte knap 20 milliarder kroner ved kasse et.For Salesforces nye detailhandelsplatform er udset til at tiltrække alle de it-hungrende købmænd, som inden for de allernærmeste år skal blæse kunderne bagover med nye, digitale tiltag i både de fysiske butikker såvel som i e-handlen."Som i de fleste andre industrier har detailhandlen lænet sig mere og mere mod it-værktøjer over en længere årrække. At gå ind i fremtidens supermarked bliver ligesom at stjæle, fordi det bliver så nemt at handle og betale," forklarer nordisk chef for Salesforces Commerce-cloud, Lars Grønkjær, til Computerworld.Cloud-selskabet anser det som mere end meget sandsynligt, at vi i løbet af 2017 vil se flere amerikanske supermarkeder, der eksperimenter med butikker uden medarbejdere i kassen og andre lignende tiltag.Derved skal kunden selv tjekke varerne ud mere eller mindre automatisk, som it-selskabet Amazon eksempelvis har fremvist prøver på i de senestbetalingse uger.Lars Grønkjær, som har kontakt til godt 10 danske kunder fra toppen af den danske detailhandel på købmandskonferencen i New York, fremhæver dog, at der er stor forskel på at handle dagligvarer som mælk, smør og gær og så til mere livsstilsorienterede produkter som eksempelvis tøj."Fremtidens supermarked handler om effektivitet, mens vi hos Salesforce er fokuserede på varer med en vis brandværdi, som skal sælges på nettet. Da folk gerne vil prøve varerne i den fysiske verden, handler det så om blandt andet at tilbyde kunderne showrooms," siger Lars Grønkjær til Computerworld.Han fortæller, at mange store, danske detailhandlere og brands først i dette årti har kastet kræfterne for alvor ind i e-handlen, hvor der kan hentes store omsætninger.Disse danske virksomheder tæller blandt andre Pandora, IC Group og Magasin."Vi ser mange andre, som er interesserede i vores Commerce-platform, fordi den kan udgøre en hel it-afdeling for en virksomhed med ambitioner om e-handel. Så kan vores kunder koncentrere sig om det, de er gode til - at sælge deres varer," forklarer Lars Grønkjær.Herefter fremdrager han et andet eksempel i form af dametøjsbutikken Masai, som traditionelt har haft tøj til en kundegruppe, der kan betegnes som et modent publikum.Dette publikum kunne indtil for nyligt kun se Masais tøj på nettets udstillingsvindue, da der ikke hang noget til salg på de virtuelle bøjler. I stedet var der beskrivelser af, hvor potentielle kunder kunne tage hen for at købe tøjet.For halvandet års tid siden købte kapitalfonden Silverfleet Capital så Masai, og straks fik online-forretningen en opsang af de større, da der blandt flere tiltag blev hyret fem folk ind for at få styr på e-handlen."Før var der ingen dedikerede it-personer til hjemmesiden, men nu er der et team med stort fokus på data, viden om brugerne i dag kan analyseres og bruges til at skabe mere interesse og salg for Masais produkter," forklarer Lars Grønkjær.Backenden til Masai-butikkerne online bliver kørt over Salesforces Commerce-platform, hvorfra Masai kan dykke ned i data, der fremadrettet bruges til bedre kommunikation, markedsføring og forståelse for kundernes behov.Lars Grønkjær forklarer, at kunder som Masai kan bruge Commerce-platformen til at styre sine varers tilgængelighed i netbutikken, muligheden for øjeblikkelig bestilling fra fjernlager fra en tablet i den fysiske butik eller at sætte maskiner op til at lære om kunders købsadfærd.Også selv om det for mange virksomheder været svært at kopiere Amazon.coms mersalgs-funktion med at tilbyde flere varer, som kunder med samme profil som en selv, har lagt i den virtuelle indkøbskurv."Den slags handler i høj grad om at have de rigtige folk til rådighed, altså at kunne tiltrække de rette kompetencer, og det har en virksomhed som Masai været i stand til," vurderer Lars Grønkjær.Salesforce-chefen ønsker derimod ikke at gå offentligt ud og fortælle, hvad Masai kommer til at omsætte på sin noget nær spritnye e-handelsplatform.Han siger dog, at der er tale om et vækstprojekt med stort, internationalt potentiale.Et forsigtigt bud Masais konkrete investering i sin e-handelsstrategi lyder på et sted mellem fem og 10 millioner kroner i form af fem datafolk og diverse betalinger til Salesforce-teknologier, men det vil Lars Grønkjær dog ikke kommentere på."Ligesom alle andre detailhandlere, der vender sig mod e-handlen, er der tale om en investering i en flagskibs-platform. Det kan en virksomhed så sammenligne med at skulle bygge en offline-flagskibsbutik, hvor der typisk er 10 års leje af lokaler med i investeringen," siger han i stedet.Han tilføjer desuden, at Salesforces afregningsmodel adskiller sig fra konkurrenter som IBM, SAP og Oracle, da kunderne blandt andet afregner en procentdel af den omsætning, der strømmer gennem selskabets Commerce Cloud-platform.Hvor stor en del af omsætningen ønsker Lars Grønkjær ikke at komme ind på. Computerworld spørger direkte, om dette cut er større eller mindre end 10 procent, og svaret kommer prompte."En hel del mindre."