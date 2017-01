Stifter forlader dansk it-kæmpesucces efter dramatisk fejde med partner

Interne problemer splitter en af Danmarks mest succesrige spilvirksomheder, Playdead. Den ene stifter forlader selskabet.

En længerevarende strid i en af Danmarks førende spilproducenter, Playdead, har ført til, at den ene stifter forlader virksomheden med 50 millioner kroner i hånden.Det skriver Børsen efter en aktindsigt i dialogen mellem de stridende parter og Erhvervsstyrelsen.Playdead er firmaet bag blandt andet det populære og anmelderroste spil Limbo fra 2011.Uenighederne mellem de to stiftere af det 11 år gamle spilselskab, Dino Patti og Arnt Jensen, var til sidst så voldsom, at striden foregik mellem advokater og breve, fortæller Dino Patti til avisen,Han er nu ikke længere en del af Playdead, i det han har solgt sin andel på 49 procent af selskabet til Arnt Jensen for 50 millioner kroner. Han siger til avisen, at han er 'gået med' til en pris, der er 'noget mindre end den faktiske værdi.'Playdead er sammen med andre producenter som Killoy (og Sybo games) og IO Interactive en del af den danske spilbranche, der årligt omsætter for i alt 1,1 millarder kroner.Playdead har alene på sine to spil, Limbo og Inside, tjent over 100 millioner kroner.Striden mellem Playdeads to stiftere går tilbage til 2015, hvor Dino Patti ifølge Børsen ikke var enig i strategien i firmaet. Det første til en længere stridighed om rettighederne til virksomheden og spillene.Stridigheden har ikke kun kostet Playdead en stifter og direktør, men også kostet på bundlinjen. Playdeads regnskab styrtdykkede i perioden fra 18 millioner i overskud før skat til kun seks millioner kroner før skat.