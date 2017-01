Nu ruller Atea-sagerne igen: Ansatte fra Rigspolitiet, DSB og Udenrigsministeret på vej i retten

De næste retssager i den store it-bestikkelsessag med Atea i central roller er på trapperne. Hvad bliver udfaldet?

Straffelovens § 144 Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil seks år.

Bestikkelsessagen kort Politiet har sigtet en række personer i bestikkelssagen i Region Sjælland, hvoraf flere har mistet deres job.



Der er nedlagt navneforbud, så vi kan her ikke nævne deres navne, men en række af de sigtede har i en periode siddet varetægtsfængslet.



Centralt i sagen står en dyr forretnings-rejse til Dubai i november 2014, som Atea havde inviteret kunder med på.



Her deltog en række af de sigtede i sagen - heriblandt tidligere it-topfolk i Region Sjælland samt top-folk fra Atea.



Kort tid efter hjemkomsten fra Dubai-turen blev 3A-it stiftet.



Det skete i januar 2015, og det kan du læse mere om her: Atea-veteraner går sammen i nyt selskab - vil på storhugst blandt Ateas kunder.



3A-it vandt nogle måneder senere et stort udbud i Region Sjælland, men udbuddet blev i begyndelsen af juni annulleret ganske få dage før, at politisagen tog fart.



Det kan du læse mere om her: Region Sjælland annullerede stor it-kontrakt kort før anholdelser.



Atea mener, at de involverede parter - altså de daværende Atea-folk og Region Sjælland-folkene - slet og ret brugte Dubai-turen til at aftale, at det senere stiftede 3A-it skulle vinde det kommende udbud.



Politiet mener desuden, at der har været tale om bestikkelse af mindst en af de offentlige chefer, som har haft rådighed over en stor Atea-konto, konto 2840.



Atea bedyrer imidlertid, at der er tale om en helt almindelig mellemregningskonto.



Hemmelige lydoptagelser har afsløret, at Region Sjælland sikkert ikke har været den eneste Atea-kunde, som har haft en særlig aftale om at kunne trække på en intern Atea-konto.



Det tætte forhold mellem de daværende Atea-folk og folk fra Region Sjælland går angiveligt langt tilbage.



Bagmandspolitiet har i hvert fald blandt andet sigtet en tidligere it-medarbejder i Region Sjælland for at have været på en privat rejse til 39.000 kroner til Dubai i november 2012, som har været betalt af Atea, der i en årrække har været en af de helt store it-leverandører til regionen.

I de kommende dage tager en af danmarks-historiens store bestikkelsessager igen fart.Det sker, når Retten i Glostrup lægger lokaler til retssagerne mod endnu tre personer, der er tiltalt for at have modtaget bestikkelse fra Atea i forbindelse med indløb af forskellige former for it-udstyr.Første retssag går i gang tirsdag 17. januar, hvor en ansat i DSB er på anklagebænken. 19. januar gælder det en ansat i Rigspolitiet og 20. januar en ansat i Udenrigsministeriet.2. februar skal Retten i Glostrup behandle en tiltale mod to ansatte i henholdsvis Rigspolitiet og Udenrigsministeriet.De tiltalte, som nu er på vej i retten, har ifølge tiltalen modtaget bestikkelse i forbindelse med deres arbejde i Rigspolitiet, DSB og Udenrigsministeriet og er tiltalt efter Straffelovens §144.Sagerne kommer i kølvandet på tre domme, der faldt i december i sagen.Her blev en tidligere ansat i DSB idømt to måneders fængsel for at have modtaget it-udstyr fem gange til en samlet værdi af godt 15.000 kroner, mens en tidligere chef i Københavns Kommune blev idømt fire måneders fængsel for i syv tilfælde at have modtaget udstyr til en værdi af 17.000 kroner.Den tredje tiltalte fik 20 dages betinget fængsel samt 40 timers samfundstjeneste, da han ikke havde modtaget udstyr, men fået rabat på køb af en iPad og en iPhone.To af de dømte ankede dommen.De fastholder, at der var tale om prøveeksemplarer af produkter, som de skulle teste i forbindelse med indkøb af større antal til deres organisationer.Det betyder, at der fortsat mangler præcedens i sagen, som kan sætte kursen for de øvrige domme i sagen.Bagmandspolitiet har i sagen sigtet mindst 40 it-folk samt flere topfolk i it-selskaberne Atea og 3A-it.De sigtede har haft indflydelsesrige stillinger med indkøbsansvar i prominente organisationer som Udenrigsministeriet, Rigspolitiet, Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten, Københavns Kommune og Forsvarets Efterretningstjeneste.Statens Indkøb under Modeniseringsstyrelsen har på grund af sagen skærpet muligheden for helt at udelukke selskaber, der er anklaget eller sigtet for bestikkelse, fra at byde på de lukrative statslige it-kontrakter.I et nyt statsligt udbud af en to-årig rammeaftale for køb af netværksudstyr har Statens Indkøb for første gang således gjort det muligt at udelukke firmaer, der er sigtet for bestikkelse - også før en sag er afgjort ved en domstol.Det kan komme til at ramme Atea selv, da Bagmandspolitiet i efteråret 2015 i al hemmelighed sigtede Atea som selskab i sagen.Atea har siden sagen tog sin begyndelse forsøgt at lægge afstand til sagen.