Microsoft indsamler nu færre brugsinformationer om dig i Windows 10

Microsoft reducerer mængden af indsamlede brugerdata i Windows 10. Netop indsamlingen af brugerdata har været en af de største kontroverser, når det gælder Windows 10.

Microsoft lover at skrue drastisk ned for mængden af data indsamlet i den kommende Creator opdatering af Windows 10, hvis du har sat afsendelsen af diagnosticeringsdata til "basis."Det fortæller Microsofts chef for Windows-divisionen Terry Myerson i et blogindlæg Indsamlingen af data - og uvisheden om specifikt hvilke data - har været en af de mest omdiskuterede emner ved Windows 10."Vi mindsker mængden af indsamlet data på basis-niveau i i den kommende Creator-opdatering," skriver Terry Myerson, men vælger ikke at fortælle, hvilke brugerdata der stadig sendes til Microsoft.Som en del af videreudviklingen af styresystemet og Microsofts "Windows-as-a-service"-mindset, har Windows 10 indsamlet brugerdata, og det var umuligt ikke at tilbagesende data til Microsofts servere.Windows 10 har fire niveauer af diagnosticerings-data, som brugeren aktivt kan vælge imellem, hvoraf kun tre af dem kan vælges af alle brugere: Basis, Udvidet og Fuld. Den sidste, Security, er tilknyttet Windows 10 Enterprise eller Education-versionerne.Det vil blive forenklet i den kommende Creator-opdatering til Basis og Fuld-niveauer.Microsoft beskriver i dag "basis"-niveauet af dataindsamling som værende uundværlig for driften af Windows 10. Blandt andet sender Windows 10 (på basis-niveau) data omkring hvilke apps, du har tændt og hvor længe."Basis-niveauet hjælper med at holde apps og Windows opdaterede og sikre og til at fungere ordentligt ved at lade Windows kende din enhedsdata, hvad der er installeret og om Windows fungerer optimalt," skriver Microsoft selv om den nuværende insamling af data på basis-niveauet i dag.Ændringen af dataindsamlingen sker i den kommende Creator-opdatering, der forventes at udkomme i løbet af Marts/april.Du kan i dag ændre dataindsamlingen på din computer ved at gå ind i Indstillinger > Privatindstillinger > Feedback og Diagnosticering.