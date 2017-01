Topmøde i Davos: Hvad gør vi med 'Industri 4.0'? Menneskeheden har ikke været igennem noget så omfattende før

Den digitale transformation er blandt de vigtigste emner, når verdens tungeste politikere og industri-folk mødes i Davos i Schweiz.

Annonce:



Annonce:

Den digitale transformation af industri og erhvervsliv står højt på dagsordenen, når en række af verdens mest magtfulde politikere og erhvervsfolk i denne uge mødes i Davos i Schweiz til det store World Economic Forum.Faktisk er det lige før, at World Economic Forum i år mest af alt ligner en teknologi-konference.Top-mødet begynder 17. januar og var i alt tre dage. En stor del af panel-diskussionerne handler om de konsekvenser, som den digitale revolution vil få på økonomi, samfund og erhvervsliv.De handler blandt andet om, hvordan vi bedst muligt forbereder os, hvad konsekvenserne bliver for arbejdsmarkedet, hvordan indkomsterne bliver ramt, om kunstig intelligens, fremtidens krigsførelse, cyberkriminalitet, selvkørende biler, fintech og fake news.World Economic Forum har endda dedikeret en hel hjemmeside til den fjerde industrielle revolution."Vi står ved indgangen til en teknologisk revolution, der grundlæggende vil ændre de måder, som vi lever på, arbejder på og relaterer til hinanden på. I omfang, rækkevide og kompleksitet vil denne transformation blive ulig noget, som menneskeheden har oplevet før," hedder det fra World Economic Forum.Davos-topmødet er kendt for at være det årlige samlingssted for verdens mest magtfulde mennesker.På deltagerlisten er hele rækken af tungeste it-folk i verden. De tæller Marc Benioff (Salesforce), Bill Gates og Satya Nadella (Microsoft), Jack Ma (Alibaba), Bill McDermott (SAP), Chuck Robbins (Cisco), Ginni Rometty (IBM), Sheryl Sandberg (Facebook), Vishal Sikka (Infosys), Meg Whitman (Hewlett Packard Enterprise) og mange andre.'Industri 4.0' er betegnelsen for denne fundamentale transformation, som virksomheder, organisationer og samfund gennemgår i disse år, hvor processer, arbejdsgange og lignende i meget stor stil ændres og reformuleres efter digitale principper.Computerworld har skrevet om den digitale transformation i flere år, men udviklingen og dens konsekvenser er for alvor kommet på den politiske dagsorden, efter 'Industri 4.0' var et af hovedemnerne på det årlige topmøde i Davos i Schweiz for et lille år siden.De helt store fundamentale udviklings-spring er tidligere (ret forenklet) kommet med:1) Indførelsen af (damp)-motorer som en stærkt produktivititets-fremmende afløser til heste-kræfter.2) Indførelsen af masseproduktion som stærkt produktivitets-fremmende afløser for håndbyggede produkter.3) Indførelsen af elektronik og computere som produktivitets-fremmende afløsere for eksempelvis hovedregnende bogholdere og tykke regnskabsbøger.og nu er vi altså ved nummer fire, som er:4) Indførelsen af sammenhængende, intelligente og selv-lærende it-systemer som afløser for mandskab i en lang række funktioner.Virksomheder, der af den ene eller den anden grund ikke formår at komme med på bølgen og udnytte de enorme muligheder for effektivisering, produktivitetsforbedring og optimering af blandt andet kundeforhold, risikerer her i løbet af ganske få år at gå til grunde og blive løbet over ende af konkurrenterne, som forstår at udnytte de nye fordele.I sommer fortalte den danske professor Carsten Sørensen om, at den digitale transformation faktisk udfordrer hele den middeklasse, som alle lande i Vesten er afhængig af.For med digitaliseringen vil mange af de klassiske middelklasse-job blive udfordret af computere og it-systemer.