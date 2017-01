Danske domæner bliver sværere at registrere efter omfattende svindel: "Nødvendigt at rykke i retning af mere regulering"

Nye krav til domæneregistreringen betyder, at det danske internet bliv mere reguleret. Omfattende domænesvindel gør det nødvendigt, lyder det fra DK-Hostmaster.

"Vi forsøger hele tiden at finde balancepunktet mellem på den side det frie, åbne og tilgængelige internet, og på den anden side noget, der er mere reguleret. Men nu er det blevet nødvendigt at rykke balancepunktet i retning af mere regulering."

Udenlandske svindlere sidder på lur og er klar til overtage danske domæner, når de udløber.Det betyder, at sagesløse danskere oplever, at deres tidligere domænenavn pludselig bliver brugt til at drive falske webshop.Organisationen DK-Hostmaster, der administrerer de danske domæner, overdrog sidste år 1.129 domæner af denne type til politiet med henblik på beslaglæggelse.Derfor vælger DK-Hostmaster nu at gøre det sværere at købe dk-domæner.Konsekvensen bliver, at danske borgere i fremtiden skal validere sig med NemID, når de køber et domæne."Det betyder, at vi fuldstændig kender identiteten på den, der køber domænet," siger Jakob Bring Truelsen, der er administrerende direktør for DK-Hostmaster, til Computerworld.Samtidig skærper DK-Hostmaster indsatsen mod udenlandske domæne-købere.DK-Hostmaster har dog endnu ikke lagt sig fast på en model for udlændinge, der køber danske domæner.I dag får udlændingene tilsendt et fysisk brev med en akitveringskode, som de skal indtaste, før købet af domænet kan fuldføres."Men en af de ting, som vi arbejder med, er, at undersøge om registranten tidligere har været involveret i svindel. Eksempelvis hvis email-adressen - eller dele af email-adressen - tidligere har været brugt til noget kriminelt. Det gør vi ved at teste registranternes oplysninger op mod internationale databaser over kendte internet-svindlere," siger han.Jakob Bring Truelsen oplyser til Computerworld, at størstedelen af svindlerne tidligere kunne spores til Kina, men at der i den seneste tid er kommet en større geografiske spredning på svindlen."Vi kan desuden se, at de agerer meget maskinelt, og at de holder øje med domæner, der bliver ledige, hvorefter de overtager domænet. I nogle tilfælde overtager de også identiteten på den person, der havde domænet før." siger han.Det er i disse år 20 år siden, at registreringen af danske domæner blev liberaliseret således, at det ikke kun var virksomheder og organisationer, der kunne købe et .dk-domæne, men derimod alle danskere.De nye tiltag fra DK-Hostmaster er ifølge Jakob Bring Truelsen et nødvendigt tiltag for de friheder, der blev etableret med liberaliseringen i 1997."Vi forsøger hele tiden at finde balancepunktet mellem på den en side det frie, åbne og tilgængelige internet, og på den anden side noget, der er mere reguleret. Men nu er det blevet nødvendigt at rykke balancepunktet i retning af mere regulering," siger han.