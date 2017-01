Engang var Skype et fantastisk stykke software - men noget er gået helt galt i de senere år

Klumme: Skype er den måske mest kendte danske it-succes på globalt plan. Tjenesten vandt millioner af brugeres hjerter. Men noget er gået galt i de senere år.

Er det bare mig, eller er Skype blevet en ustabil, bøvlet og alt andet end brugervenlig tjeneste i de senere år?Ja, jeg ved godt, at man stadig kan ringe, videosamtale og chatte med Skype, og på en god dag fungerer det da også nogenlunde fornuftigt.Desværre er der i de senere år kommet flere og flere dårlige dage.Det er på de dage, at man sukker efter det gamle Skype - den tjeneste og det stykke software, der i midten af nullerne vandt millioner af webbrugeres hjerter over hele verden.I dag er Skype-oplevelsen ikke noget at ringe hjem om:Beskeder, der først ankommer med flere timers forsinkelse.Kontakter, der pludselig optræder flere gange på kontaktlisten.En brugergrænseflade, der bliver sværere og sværere at finde rundt i.Pludselige meddelelser om, at man skal logge ind igen - selvom man aldrig selv har logget sig ud.Skype er ikke længere den tjeneste, der begejstrede millioner og atter millioner af brugere for lidt mere end et årti siden. Det er ikke længere det stykke software, der førte til en af de mest kendte, globale it-succeser med danske kodefingre bag.Skype har længe irriteret mig, og jeg er ikke er den eneste, der har det på den måde.Den 10. maj 2011 kunne Microsoft annoncere, at selskabet ville købe Skype for svimlende 44 milliarder kroner.I oktober samme år blev købet endeligt godkendt af konkurrence-myndighederne Der var lagt op til noget stort fra Microsofts side:"Skype er en fænomenal service, der er elsket af millioner af mennesker verden over," lød det om købet fra daværende Microsoft-direktør Steve Ballmer."Sammen vil vi skabe fremtidens real-time-kommunikation, så folk let kan holde forbindelsen til familie, venner, kunder og kolleger i hele verden."Jeg er ked af at sige det, Microsoft: Men det er ikke den oplevelse, man har haft som bruger af Skype i de senere år.Tag eksempelvis denne debattråd i Microsofts eget Skype-support-forum, hvor en del Skype-brugere debatterer under overskriften:"Det crasher konstant. Ringer aldrig, når jeg får et opkald, og jeg får stort set aldrig forbindelse, når jeg forsøger at ringe til nogen. Og jeg skal normalt genstarte min telefon, for at få det til at fungere, for at tvinge Skype til at lukke, hjælper ikke," lyder en brugers erfaringer.Og en anden skriver:"Jeg hader Skype meget. Det er stort set ubrugeligt over mine computeres højtalere. Det stinker som en app på min telefon. Skærm-deling crasher altid."Eller hvad med denne debat-tråd , der også er at finde hos Microsoft selv, og hvor selskabet får en længere opsang af en utilfreds bruger:"Der er så mange klager på Skype-community, så er det endnu ikke gået op for jer, at der er et problem med systemet, efter at I har pillet ved det," lyder det til medarbejderne hos Microsoft.Og der er flere, der over de senere år har påpeget, at Skype af en eller anden grund har bevæget sig i en forkert retning, så brugervenlighed og stabilitet ikke længere er noget, man forbinder Skype med.Den mangeårige Microsoft-kommentator Paul Thurrott har skrevet om Skypes fald fra tinderne , og The Verge har også kommenteret alle problemerne på Skype under Microsofts vinger Min egen personlige oplevelse er, at Skype allerede havde toppet som tjeneste, da Microsoft købte Skype i 2011.Det var i sin tid danske Janus Friis og svenske Niclas Zennström, der udviklede Skype. I 2005 blev selskabet solgt til amerikanske EBay for 16 milliarder kroner. Den handel gjorde Janus Friis til en af Danmarks rigeste personer.Det var dengang eBays idé, at Skype kunne anvendes til kommunikation mellem eBays mange brugere, men løsningen vandt aldrig rigtigt indpas.I 2009 valgte Ebay at sælge Skype til en gruppe af investorer - dengang lød prisen på omkring 9,9 milliarder kroner.I sidste ende havnede Skype så hos Microsoft.Selvom der har været mange ejere og mange milliarder involveret undervejs, kan man måske med rette spørge, om der var nogen, der huskede at passe på tjenesten Skype, mens det hele stod på?Altså at videreudvikle Skype i en fornuftig retning, rette bugs og tage hånd om brugeroplevelsen.I 2012 besluttede Microsoft, at Windows Live Messenger skulle sendes på pension , og at alle brugerne derfra skulle tvinges over på Skype.Jeg var dengang selv bruger af begge tjenester, og konsekvensen af sammenlægningen blev for mig og rigtig mange andre brugere, at kontakter pludselig optrådte flere gange på samme kontaktliste, og at der gik ged i brugernavne og adgangskoder.Det blev for at sige det mildt håndteret elendigt af Microsoft - selvom selve idéen med at lægge de to tjenester sammen for så vidt gav god mening.Der har, siden Microsofts overtog Skype, også været en del ultilfredshed med, at en installation af Skype har det med at bringe andre Microsofts-tjenester med sig - eksempelvis Bing og MSN.I dag består problemerne for mit eget vedkommende oftest af, at Skype-tjenesten lider af diverse små-fejl og irritationsmomenter og ikke er så stabil, som den burde være.Det virker ganske enkelt ikke rigtig som om, at den får den store kærlighed fra ejerens side længere.Skype for Business, der er pro-udgaven, er en noget anden historie, og det vidner måske bare om, at der er blevet prioriteret fra Microsofts side?Men Skype som brand har uanset hvad en udfordring.Forbrugernes forventninger til brugervenlighed og stabilitet er kun steget i de senere år.Tjenester som Facebook Messenger, Snapchat, Facetime og Viper har buldret frem i de senere år.Det er sket, mens mere og mere kommunikation er rykket over på smartphones og tablets - og Skype klarer sig generelt mindre godt der, end på den traditionelle pc.Skype fremstår efter min mening i dag mest som en støvet tjeneste, der lever på fortidens bedrifter.Det er synd, for det er trods alt en af de største danske it-succeser i historien.