Tidligere dansk Telia-direktør får international toppost: Bliver CEO i teleselskab med 3,7 millioner kunder

Den tidligere administrerende direktør i Telia i Danmark, Søren Abildgaard, skal nu stå i spidsen for T-Mobile i Holland.

I efteråret 2015 stoppede Søren Abildgaard som administrerende direktør i Telia i Danmark for i stedet at blive chief commercial officer i Telias svenske hovedkoncern, TeliaSonera.Nu har Søren Abildgaard fået en ny international toppost, idet han bliver administrerende direktør i T-Mobile i Holland.Det fremgår af en pressemeddelelse fra selskabet , at Søren Abildgaard begynder i det nye job den 1. februar."Jeg glæder mig til at arbejde sammen med medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere og til at udvikle T-Mobile som en førende og markant teleudbyder på det hollandske marked," udtaler Søren Abildgaard selv i pressemeddelelsen.T-Mobile i Holland har omkring 3,7 millioner kunder og havde i 2015 en omsætning på 1,4 milliarder euro - omkring 10,4 milliarder kroner. Virksomheden har 1.500 ansatte.Søren Abildgaard stod i spidsen for den danske del af Telia i omkring fem år, før han blev chief commercial officer for TeliaSonera Group.Han stoppede i Telia Danmark blot få uger efter, at Telias og Telenors stort anlagte fusion kollapsede på grund af særlige krav fra EU's side.Søren Abildgaard var ellers blevet udnævnt til en af tre topchefer, der skulle være med til at bringe den nye danske telegigant til verden, men den mission endte altså som bekendt med ikke at blive realiseret.Søren Abildgaard blev trods den kollapsede fusion tildelt topstillingen i moderselskabet i Sverige.Søren Abildgaard er i dag 48 år.