Dansk bredbåndsprojekt i alvorlige problemer: Kommune må trække sig fra projektet efter alvorlige fejl

Årets CIO om 2017: Nu skruer vi op for kunstig intelligens for at finde mønstre i driftdata og optimere komponenter

Klumme: Hos Energinet går forretning og it nu sammen om at skabe systemer baseret på kunstig intelligens. Målet er et mere effektivt dansk el-system ved at udnytte og forstå de gigantiske datamængder fra elforsyningen.