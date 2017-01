Dansk it-rigmand bag Dating.dk køber mangeårige partnere ud for formue: Overtager hele selskabet sammen med sin far

Den danske rigmand Morten Wagner køber sammen med sin far begge sine mangeårige partnere og medstiftere ud af Freeway-koncernen, der står bag blandt andet dating.dk, arto.dk og trendsales.dk.

Freeway står for tiden bag disse websites - dating.dk



- single.dk



- lejebolig.dk



- hyrenbostad.se



- findaroommate.dk



- studieportalen.dk



- studieportalen.no



- plusbog.dk



- plusbok.se



- spigo.dk



- concept.dk



- freepay.dk



- avisen.dk



- virtualmaneger.dk



- roomservice.dk



- zooshop.dk



- jobs.dk

Den danske internet-rigmand Morten Wagner køber sine mangeårige samarbejdspartnere ud af Freeway-koncernen.Koncernen står blandt andet bag Dating.dk og lejebolig.dk, ligesom selskabet har eller har haft ejerskab i en række af de store online-successer herhjemme - blandt andet justeat og trendsales.I en længere Facebook-opdatering - postet fra Andalusien i Spanien - skriver Morten Wagner, at han efter '18,5 års partnerskab har købt vore kære partnere Peter Sønderby og Henrik Back' ud af selskabet."Hvad der startede på Henrik Backs loftrum for næsten 19 år siden, hvor vi sad tre drenge og snakkede om piger og det nye internet (i 1998) skulle senere vise, sig at blive til en rejse med startuphjælp og ejerskaber i nogle af Danmarks største onlinesuccesser," skriver Morten Wagner.Senere kom Morten Wagners far - der også hedder Morten Wagner - med ind i ejerkredsen.Handlen betyder, at Morten Wagner junior og Morten Wagner senior nu bliver enejere af koncernen, der gennem årene har været en særdeles lukrativ forretning."Det er jo lidt specielt, når koncernen har været vores liv i så mange år, siden vi var helt unge. Men alting har sin tid, og således startede vi lange, men ganske fordragelige, forhandlinger tidligt sidste mandag og torsdag aften blev der sat underskrifter på en aftale, med en pris på et trecifret millionbeløb, som Peter og Henrik tager med sig videre og efterlader deres ejerprocenter til os," skriver Morten Wagner.Ifølge opdateringen skyldes beslutningen, at Peter Sønderby og Henrik Back ønsker at fokusere på deres egne projekter.Således skriver Morten Wagner, at Henrik Back i dag driver et stutteri, mens Peter Sønderby arbejder med luxplus.dk.Morten Wagner siger hertil til avisen Børsen, at de medejere har ønsket at trække penge ud af Freeway-koncernen til disse nye projekter, mens Morten Wagner og hans far fortsat ønsker at udvikle Freeway-forretningen.Morten Wagner skriver, at Peter Sønderby samtidig med handlen har valgt at investere yderligere i dating.dk, som han kommer til at drive fremover.