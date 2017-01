Direktør i Nemlig.com afviser blankt alle rygter om salg af selskabet: "Det er en and"

Foto: Jacob Ø. Wittorff

Rygterne om, at Nemlig.com er ved at blive sat til salg er en and, lyder det fra Nemlig.coms direktør.

Det danske e-supermarked nemlig.com skyder de salgsrygter ned, der i går blev sat i gang, da det danske erhvervsmedie Insidebusiness fortalte, at Nemlig.com har hyret investeringsbanken FIH til at finde en køber af virksomheden."Det er en "and", hvilket jeg også har kommunikeret. Insidebusiness har bragt en historie helt uden at ringe til mig og tjekke, om det var rigtigt," skriver Stefan Plenge, der er administrerende direktør i Nemlig.com i en mail til Computerworld.Ifølge InsideBusiness vurderes nemlig.com, der gennem de seneste år har kørt med store underskud, til at have en mulig salgspris på omkring en milliard kroner.Alene i det seneste regnskabsår havde virksomheden et underskud på 60,7 millioner kroner.Det er blot få måneder siden, at nemlig.com hentede ny kapital, da virksomheden fik tilført 100 millioner kroner fra Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen, der udover at eje en betydelig del af nemlig.com også har investeret i flere andre e-handelsprojekter - her i blandt den tyske e-handelsgigant Zalando.I et interview med business.d k vurderer Stefan Plenge, at salgsrygterne er opstået, fordi virksomheden har hyret en række eksternerådgivere - her i blandt investeringsbanken FIH - til at udforme en ny strategi for virksomheden."Vi er så småt ved at kigge på en ny strategi, hvor vi har en række rådgivere inde over. De hjælper os med at se på, hvad der rører sig i forskellige markeder rundt omkring i verden, og det skal danne grundlag for, hvordan vores fremtidige strategi skal se ud," lyder det fra Stefan Plenge.Erhvervsmediet InsideBusiness hævder dog, at nemlig.com allerede sidste år indledte et samarbejde med investeringsbanken Carnegie, der havde til hensigt at finde en mulig køber af det danske e-supermarked.Men også det afviser Stefan Plenge."Vi har haft en dialog med Carnegie, som handlede om, hvorvidt Carnegies rådgivere skulle være med til at udforme vores strategi, men vi valgte ikke at bruge dem," siger han til business.dk.