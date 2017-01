Dansk sikkerhedsekspert: Sådan kan du gøre Windows 7 lige så sikker som Windows 10

Ifølge Microsoft-chef er Windows 7 meget mere usikker end Windows 10. Du kan dog hurtigt få hævet sikkerheds-niveauet i Windows 7, så det matcher niveauet i Windows 10.

"Windows 7 kan ikke længere leve op til de højere sikkerhedsstandarder i it-afdelinger."Sådan udtaler den tyske Microsoftchef Markus Nitschke i et blogindlæg (på tysk) i et forsøg på at få flere til at droppe Windows 7 og gå over til Windows 10.Windows 7 er imidlertid fortsat den mest populære version af Windows-familien.Og det er en sandhed med modifikationer, at Windows 7 er mere usikker end Windows 10, mener den danske sikkerhedsekspert Peter Kruse fra it-sikkerhedsselskabet CSIS."Men jeg vil give den tyske Microsoft-chef delvist ret. Windows 10 har fået en lang række sikkerhedsmæssige forbedringer, som gør systemet mere sikkert. Blandt andet har Microsoft forbedret sikkerheden på protokolniveau for at undgå exploits, og det finder du ikke som standard i Windows 7," forklarer Peter Kruse til Computerworld.Det er dog muligt at få Windows 7 op på samme sikkerhedsniveau som Windows 10.Det kræver bare den korrekte opsætning og det rigtige værktøj.Den store forskel er, at disse funktioner er indbygget i Windows 10."Microsoft har blandt andet værktøjet EMET (Enhanced Mitigation Experience Toolkit), der for det første er gratis, og som netop forebygger svagheder i Windows 7. Hvis du praktiserer god sikkerhed i Windows 7 med et værktøj som EMET, kan du sagtens blive ved med at anvende Windows 7 i virksomheden," siger Peter Kruse.Dog er der en hage.For om tre år stopper Microsoft med at yde udvidet support til Windows 7 og om et lille år slutter Microsoft supporten af EMET-værktøjet til Windows 7.Derefter er det sværere at argumentere for at blive ved med at bruge Windows 7."Hvis jeg sad som ansvarlig i en stor virksomhed, ville jeg begynde at planlægge rykket til Windows 10 om et halvt år. Så er du ude i god tid og kan få styr på hele forløbet og sikre, at alle virksomhedens applikationer kan følge med," siger Peter Kruse.I 2016 udtalte Microsofts marketingschef, at "