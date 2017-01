Efter Nemlig.com-salgsrygter: "Ingen i hele verden har haft succes med at sælge dagligvarer på nettet efter den opskrift, som nemlig.com anvender"

Det bliver svært for nemlig.com at tjene penge med den nuværende forretningsmodel, vurderer eksperter.

Det danske e-supermarked nemlig.com har gennem de seneste år kørt med store underskud, og tidligere på ugen opstod der et rygte om, at virksomheden nu arbejder på at blive solgt.Nemlig.com har dog skudt salgsrygterne ned og slår nu fast, at virksomheden ikke har hyret investeringsbanken FIH for at sælge selskabet, som det danske erhvervsmedie Insidebusiness hævder.Men at virksomheden blot har hyret banken som en ekstern strategi-rådgiver.Det er der måske en god grund til.For ifølge eksperter er det ikke nogen let opgave at drive en lukrativ forretning med at sælge dagligvarer på nettet efter den model, som nemlig.com i øjeblikket anvender."Der er ikke nogen i hele verden, der har haft succes med at sælge dagligvarer på nettet efter den opskrift, som nemlig.com anvender. Nemlig.com sælger i det store og hele de samme produkter, som du kan købe i andre fysiske supermarkeder, men vil i stedet konkurrere på convenience og pris.""Jeg kan ikke komme på en eneste case, der har haft succes med det. Selv ikke store internationale detailkæder som Tesco eller Walmart kan finde ud af det," siger Flemming Birch, der er partner i rådgivningsvirksomheden Birch og Birch og ekspert i detailhandel og forbrugertrends.Indtil videre viser erfaringerne ifølge Flemming Birch, at succes med dagligvarehandel på nettet kræver en forretningmodel, hvor der i højere grad bliver fokuseret på nicheprodukter, der ikke er tilgængelig i de traditionelle dagligvarebutikker."Du kan få en god forretning ud af det, hvis du sælger spændende nicheprodukter. Det kan eksempelvis være, hvis du sælger økologisk kød fra fritgræssende får på Tønder-marsken," siger han.Som eksempel fremhæver Flemming Birch virksomheden Årstiderne, der sælger såkaldte Måltidskasser på nettet, som en virksomhed, der har succes med at sælge dagligvarer via nettet.Lignende toner lyder fra Henning Bahr, der er administrerende direktør i konsulentvirksomheden Retail Insitute Scandinavia, der rådgiver virksomheder i detailbranchen.Han fremhæver ligeledes Årstiderne som et eksempel på en virksomhed, der via en abonnementsordning har succes med at sælge dagligvarer på nettet.Det er et koncept, som Nemlig.com med fordel kan skele til."Den store udfordring for nemlig.com er at blive en del af forbrugernes faste rutine. Kunderne skal ikke bare bruge tjenesten et par gange om året, men skal blive loyale og regelmæssige kunder, der bruger tjenesten flere gange om måneden og måske endda har en fast ordre liggende," siger han.I øjeblikket ser vi en tendens, hvor e-handelsvirksomheder tidligere kun været internetbaserede - de såkaldte pure players - vælger at etablere fysiske butikker.Det er en trend, som amerikanske Amazon.com valgte at omfavne, da virksomheden sidste år offentliggjorde, at den planlægger at åbne adskillige fysiske dagligvarebutikker.Men Henning Bahr har svært ved at forestille sig, at denne slags bekostelige satsninger er en mulighed for nemlig.com."På sigt kan jeg sagtens forestille mig, at der er en pure player, der vælger at etablere en eller flere fysiske butikker, men jeg har svært ved at forestille mig, at det bliver nemlig.com, der kommer til at bryde med deres forretningsmodel på denne måde.""Mit bedste råd er, at nemlig.com sørger for at få endnu flere loyale og højfrekvente kunder. Har selskabet held med det, så tror jeg også på, at det kan få lønsomhed i forretningen," siger han.Nemlig.coms administrerende direktør, Stefan Plenge, har tidligere oplyst, at virksomhedens mange store underskud ikke skyldes en forkert forretningsmodel, men derimod at virksomheden konsekvent satser på at investere i yderligere vækst."Vores økonomiske resultater ser ud, som de gør, fordi vi gennem de seneste fem år helt bevidst har investeret i vores volume på forkant. Det vil sige, at de investeringer vi laver i dag ikke bare skal matche det antal kunder, som vi har i dag. Det skal også matche det antal kunder, som vi forventer at have om 12 til 18 måneder," sagde Stefan Plenge sidste år til Computerworld Nemlig.com er dog langt fra den eneste spiller på det danske dagligvaremarked, der har røde tal på bundlinjen.Kæder som Fakta, Kiwi, Meny og Aldi kører også med store underskud. Sidstnævnte har ifølge Business.dk tabt en milliard kroner på det danske marked i løbet de seneste år.