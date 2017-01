Efter bredbånds-kollaps i dansk kommune: Ringe muligheder for bredbånd er ikke undskyldning for at handle i strid med reglerne

Det er den rigtige beslutning af Ringkøbing-Skjern Kommune at annullere en kontrakt, der skulle sikre højhastighedsbredbånd til borgere og virksomheder, mener Teleindustrien.

Annonce:



Annonce:

Jakob Willer er direktør i Teleindustrien.

Annonce:

Ringkøbing-Skjern Kommune har efter længere tids polemik valgt at trække stikket til det store bredbåndsprojekt, hvor EnergiMidt (nu Eniig) som leverandør skulle sikre kommunens 8.000 virksomheder, 10.000 sommerhuse og 21.000 husstande højhastighedsinternet."På byrådsmødet d. 17. januar 2017 besluttede byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune at bringe kontrakten med Eniig til ophør. Beslutningen kommer efter at advokatfirmaet Bech-Bruun og EU-Kommissionen har påpeget fejl i udbuds-processen, der førte frem til aftalen," oplyser kommunen i dag, onsdag.Den beslutning er fornuftig, mener Jakob Willer, der er direktør i teleselskabernes branchesamarbejde, Teleindustrien.Det gælder også, selv om der nu kan være virksomheder eller borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune, der ikke ved, om og hvornår de kan få højhastighedsinternet."Vi anerkender fuldt ud, at der er steder i landet, hvor man ikke kan få tilfredsstillende bredbånd, men det er ikke en undskyldning for handle i strid med reglerne," siger Jakob Willer til Computerworld."Risikoen, når man handler i strid med reglerne, er, at man gør tingene endnu værre. Og hvis kommunen vælger at gå ud én gang til for at lave et udbud, er jeg heller ikke sikker på, at det er til gavn for borgerne i kommunen.""I virkeligheden har man i mange år sendt signalet til branchen, at her behøver den ikke at investere, for vi kommer med en masse offentlige penge. Den tilgang, man har haft, tror jeg ikke har gjort situationen bedre - tværtimod," siger Jakob Willer.Teleindustrien har tidligere klaget over manglende indsigt ikæmpe-aftalen i Ringkøbing-Skjern. Læs mere om det her Jakob Willer forklarer, hvorfor han mener, at tilgangen i Ringkøbing-Skjern Kommune har været forkert:"I bund og grund er det private investeringer, der skal sikre, at danskerne har en god digital infrastruktur. Det skal være attraktivt at investere og attraktivt at udbygge net. Det er sådan set ligegyldigt, om det er fiberudbydere, trådløse udbydere, opgradering af kabel-nettet eller kobber-nettet - bare der kommer hurtigt bredbånd ud alle steder.""Det vigtigste, kommunen kan gøre, er at få barriererne ned, og at få skabt grundlaget for at tiltrække de her investeringer. Desværre gør man nok det stik modsatte.""Der er jo ikke nogen garantier for, at tingene bliver løst, og det prøver vi heller ikke at bilde nogen ind. Vi ved godt, at der er udfordringer rundt omkring," lyder det fra Jakob Willer."Men den usikkerhed, der bliver skabt, når man bruger offentlige midler, trækker i den modsatte retning.""Og hvis man endelig skal bruge offentlige midler, er det ekstremt vigtigt, at man så bruger det meget specifikt og meget målrettet, så man ikke risikerer at skævvride hele markedet," siger Jakob Willer videre til Computerworld.Samtidig har Jakob Willer offentliggjort en skriftlig kommentar om sagen i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor det blandt andet lyder:"Konkret havde Ringkøbing Skjern Kommune tildelt 70 mio. kr. i offentlig støtte til etablering af fiberbredbånd. Det var første gang, at der i en kommune i Danmark blev givet så stort et beløb i offentlig støtte til bredbånd.""Efter Teleindustriens opfattelse blev udbuddet gennemført i åbenlys strid med reglerne for statsstøtte, og Teleindustrien indbragte derfor i 2016 sagen for EU-Kommissionen.""Det er en brandærgerlig sag for alle parter. Men vi er tilfredse med, at kommunen nu er nået frem til samme konklusion som os: Nemlig at udbuddet ikke har været ordentligt forberedt og er gennemført i strid med reglerne.""For at sikre et højt investeringsniveau i telebranchen er der behov for forudsigelighed og stabilitet i rammebetingelserne. Der er bestemt ikke behov for, at man som teleselskab risikerer at skulle konkurrere med offentligt finansieret infrastruktur i områder, hvor markedet faktisk leverer løsninger."