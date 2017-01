Derfor bør du vælge et fjernsyn der kan vise HDR

De nyeste fjernsyn kan vise film i HDR, men hvad betyder det egentligt? Vi giver dig en gennemgang af teknologien her.

Et eksempel på HDR. Billedet til højre er samlet af flere billeder med forskellige eksponeringer.

LG's forklaring på HDR

Din smartphone kan fange billeder i HDR-kvalitet. De nyeste fjernsyn har nu paneler, som kan vise HDR-materiale, og nu begynder der også at komme computer-skærme på markedet med HDR.Men hvad er det nu lige, at HDR egentligt er? Og betyder HDR det samme, uanset om det er i et kamera eller på en skærm?Vi forsøger at give dig svaret her.HDR står for High Dynamic Range (højt dynamikområde på dansk), og teknologien handler i bund og grund om, at et givent produkt kan modtage og afsende et bredere spektrum af lys end andre produkter, som har et mere almindeligt dynamikområde.ok, ok. Det er nemmere at forklare, hvis vi bruger eksempler. Der er forskel på, hvordan HDR fungerer til henholdvis kameraer og skærme.Et kamera kan kun opfange lys inden for et givent spektrum. Du kan rykke på spektret, så kameraet bedre kan opfange lys i mørke omgivelser, men så får du overbelyste områder der, hvor der er lyst.Det er derfor, at det kan være svært at fange en blå himmel, uden at resten af billedet bliver mørkt, eller at undgå lamper bliver små minisole ved aftenbilleder.Selv de dyreste kameraer kan have svært ved at opfange både de mørkeste og lyseste områder på et motiv, og her kommer HDR ind i billedet.HDR fungerer ved at tage flere billeder hurtigt efter hinanden ved forskellige eksponeringer og efterfølgende ved hjælp af lidt software-magi omdanne billederne til ét.En smartphone tager typisk tre-fem billeder, imens et spejlreflekskamera kan tage 10, 20, 30 eller flere.Resultatet er billeder med flere detaljer i lysemørke områder på samme tid, som til tider kan se lidt urealistisk, men hamrende flot ud.HDR-skærme bygger på samme princip som Hight dynamic Range på kameraer.Men i stedet for som HDR ved kameraer at opfange et bredere spektrum af lys, kan HDR-skærme vise meget lysere hvide områder og mere mørkere, men mere detaljerede sorte områder og samtidig generere mere realistiske farver.Før en tv-producent kan kalde sine skærme for HDR-kompatible, skal skærmene opfylde to krav.For det første skal skærmpanelet være lyst nok - det måles i nits - samtidig med, at det kan vise et mørktområde.De fleste HDR-skærme kan vise helt op til 1.000 nits, hvor et traditionelt tv ligger i omegnen af 100 nits, hvilket også er det niveau, det meste standard tv-indhold er produceret til.Derudover skal fjernsynet kunne behandle, hvad der kaldes 10-bit eller "dybe" farver.Det er et signal med over en milliard individuelle farver, hvor eksempelvis Blu-ray-teknologien bruger 8-bit-farver med kun 16 millioner forskellige farver.Med mange flere nuancer kan et HDR-tv altså vise flere farver, overgange og nuancer.For eksempel har de fleste almindelige fjernsyn svært ved at vise Coca Cola-dåsens helt korrekte farve, hvilket et HDR-tv kan.En skærm behøver dog ikke kunne vise alle en milliard farver, men skal blot behandle og producere et billede ud fra et 10-bit signal.Et HDR-fjernsyn skal dog kunne vise en vis mængde farver inden for P3-standarden.På dansk betyder det bare, at et HDR-tv skal kunne vise flere farver, end hvad et normalt tv gør via den eksisterende standard kaldet Rec./BT. 709-teknologi.Desuden virker HDR kun på 4K/UHD-skærme.Kort fortalt: Hvis et TV har et HDR-logo på boksen, kan du forvente at se flottere, mere nuancerede farver og en højere kontrast mellem lyse og mørke områder og dermed få et mere ægte billede. Hvis altså du ser HDR-indhold.Ja, for vælger du et HDR-tv, skal du ikke regne med at se Bagedysten i HDR. Både skærm og indholdet skal være optimeret til HDR, og det er der stadig kun et fåtal af udbydere, der er klar til. Her er det specifikt Amazon Prime Videos og Netflix, der er klar med serier i HDR-kvalitet. Blandt andet kan Netflix' Marco Polo-serie streames i HDR-kvalitet.YouTube er også på vej med HDR-evner, og firmaets Chromecast vil kunne bruges til at vise HDR-YouTube-klip, men kun hvis Chromecasten er tilsluttet et HDR-fjernsyn.UHD Blu-raysogså være HDR-optimeret, men det er ikke en garanti, og det kræver en UHD Blu-ray-afspiller.Hvis du har planer om at købe et 4K-fjernsyn, så kan du med god grund overveje et HDR-tv, hvis du har pengene til det. Indholdet er på vej, og der er også en nogenlunde enighed om standarder. Ser du på efter et HDR-tv, skal du blot sikre dig, at det enten understøtter HDR10 (navnet på den mest generelle fælles standard).Nogle producenter er begyndt at benytte mærkatet Ultra HD Premium, som en garanti for den bedste HDR.Samsung, LG, Sony, Panasonic, Philips og TCL laver alle 4K HDR-fjernsyn. Samsung og Panasonic kalder det Ultra HD Premium, Sony kalder det 4K HDR og Philips har heller ikke Ultra HD Premium-mærket.Marketingspjat. Samsung kalder sine HDR-kompatible skærme for SUHD og teknologien bag Peak Illuminator. Sony benytter udtryk som X-tendens Dynamic Range og Panasonic bruger et lidt for enkelt udtryk som Super Bright Panel. Som forbruger kan du ikke bruge de udtryk til noget som helst.Dolby Vision er endnu en anden HDR-standard udviklet af Dolby, der skulle give endnu flere nuancer og stærkere kontrast, men som endnu kun findes i de netop lancerede OLED-skærme fra LG og Sony, der stadig koster spidsen af en jetjager.Både den nye Xbox One S og alle Playstation 4-maskiner understøtter HDR, men det kræver, at dit yndlingsspil også understøtter HDR. Der er også flere HDR-skærme på vej til PC-verdenen, men det er stadig meget nyt.