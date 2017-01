Efter måneders mystik om dansk giga-datacenter: Nu afslører Facebook detaljerne på et pressemøde

Sådan ser Facebooks datacenter i Luleå ud.

It-giganten Facebook har efter mange måneders hemmelighedskræmmeri om et dansk giga-datacenter nu indkaldt til pressemøde.

Det er på denne grund ved Odense, at Facebook bygger det kæmpe datacenter.

Lige siden det i starten af oktober kom frem, at Facebook er ved at bygge et kæmpe datacenter i Odense , har byggeriet været præget af et voldsomt hemmelighedskræmmeri fra både Facebooks og Odense Kommunes side.Men nu er ventetiden forbi, for Facebook er klar til at fortælle omverdenen, hvad det egentlig er, der sker i Odense."Vi har hermed fornøjelsen af at kunne invitere til pressemøde sammen med Odense Kommune i morgen, torsdag d. 19. januar 2017, kl 10:00," meddeler Facebook i en mail til blandt andre Computerworld.Pressemødet bliver afholdt på Odense Rådhus og det bliver ikke kun Facebook, der stiller med en talsperson, oplyses det:"Vi har reserveret tid til et interview med en talsperson fra Facebook. Borgmester Peter Rahbæk Juel og Rådmand Jane Jegind vil ligeledes være tilgængelige for kommentarer," lyder det i mailen fra Facebook.Netop fordi det indtil nu har været meget sparsomt med oplysningerne om projektet i Odense, bliver det spændende at høre, hvad Facebook vil fortælle torsdag.Vi ved dog allerede nu, at det nye datacenter bliver opført i Tietgenbyen i Odense.Det har også tidligere været fremme, at Facebook-anlægget kommer til at bestå af to serverhaller på 26.500 kvadratmeter samt en hal på 39.000 kvadratmeter.Endelig ligger det klart, at Facebook har betalt 68 millioner for byggegrunden.Læs mere om Facebooks datacenter i Danmark torsdag på Computerworld.