Netop offentliggjort: Her er Facebooks planer i Danmark - sådan bliver giga-datacentret

Det er på denne grund i Tietgenbyen i Odense, at Facebooks datacenter bliver opført.

Artiklen er opdateret: Facebook afslører efter måneders hemmlighedskræmmeri om selskabets danske datacenter nu de helt konkrete planer. Se alle detaljerne her.

"Datacentret i Odense vil understøtte tusindvis af nye jobs i byggebranchen, over 100 drifts-job og generere flere hundrede millioner af danske kroner i nye investeringer i Danmark."



Facebook-chefen siger samtidig:



"Vores datacentre indeholder den infrastruktur, der forbinder milliarder af mennesker. De hjælper os med at skalere, så vi kan give endnu bedre oplevelser med eksempelvis live-video, 360 graders billeder, virtual reality og kunstig intelligens."

Computerworld har tidligere besøgt grunden i Odense, hvor Facebooks datacenter bliver opført.

Facebook har allerede et stort datacenter i Luleå i Sverige - det ser således ud.

Så kom dagen, hvor planerne for Facebooks meget omtalte datacenter i Odense for alvor lægges frem for offentligheden.Som Computerworld tidligere har fortalt, afholder Facebook i dag, torsdag, efter måneders hemmlighedskræmmeri om datacentret, et pressemøde i Odense.På pressemødet på Odense Rådhus, der blev indledt klokken 10, har Facebook og Odense Kommune netop oplyst, at datacentret i Odense bliver en realitet."Facebook har besluttet at opføre et datacenter her i Odense,"lød det indledningsvist på pressemødet, som blandt andre DR live-streamer her Facebook udtaler blandt andet:"Et nyt datacenter vil hjælpe med at sikre, at udbygningen af vores globale infrastruktur kan fortsætte.""Det vil blive et af de mest avancerede datacentre i verden.""Det vil have fokus på bæredygtighed.""Det er meget tydeligt for os, at Odense er en fantastisk by, som vi glæder os til at bo i. Og at det igangværende arbejde med at modernisere byen er fantastisk."Niall McEntegart giver en skovl i gave til Odense Kommune som et symbol på byggeprojektet. Han taler meget varmt om byen og om de mennesker, Facebook har samarbejdet med over de seneste mange måneder."Jeg er stolt over at byde Facebook velkommen til Odense. Facebook viser en meget stor tiltro til Odense.""I dag kan vi byde velkommen til verdens største sociale netværk, Facebook. Det viser, at vi som by har momentum.""Vi ved fra Sverige og andre lande, at datacentre kan have en meget positiv indflydelse på jobskabelsen. Men det kræver hårdt arbejde. Det begynder i morgen."Det var i begyndelsen af oktober, at det kom frem, at Facebook er ved at bygge et kæmpe datacenter i Odense Byggeriet har dog lige siden været præget af et voldsomt hemmelighedskræmmeri fra både Facebooks og Odense Kommunes side.Pressemødet blev afholdt på Odense Rådhus, hvor både en Facebooks datacenter-chef, borgmester Peter Rahbæk Juel og rådmand Jane Jegind deltog.Facebook er som bekendt ikke den eneste it-gigant, der bygger et datacenter i Danmark. Apple er ved at opføre et nyt kæmpe-datacenter i Foulum lidt uden for Viborg.Apple-datacentret bliver på 166.000 kvadratmeter og ventes at kunne gå i drift i 2017.Samtidig ved vi, at der er fremskredne planer om et næsten ligeså stort datacenter ved Fredericia - her vides det dog ikke, hvilken virksomhed der står bag.Selvom det har været sparsomt med oplysningerne om datacentret i Odense, er nogle få delatjer sluppet ud i de senere måneder.Det nye datacenter bliver opført i Tietgenbyen i Odense. Facebook-anlægget kommer så vidt vi ved til at bestå af to serverhaller på 26.500 kvadratmeter samt en hal på 39.000 kvadratmeter.Endelig ligger det klart, at Facebook har betalt 68 millioner for byggegrunden.De konkrete specifikationer for datacentrets størrelse blev dog ikke fremlagt eller bekræftet af Facebook på pressemødet i Odense. Computerworld arbejder på at få flere informationer om datacentrets størrelse.