Overblik: Internet-giganterne buldrer ind i Danmark med datacentre

Overblik: Facebook løfter efter måneders hemmelighedskræmmeri sløret for nyt datacenter i Odense på 56.500 kvadratmeter. Samtidig bygger Apple på livet løs i Foulum ved Viborg. Også andre giganter kan være på vej.

Annonce:



Annonce:

Efter måneders rygter står det nu sikkert: Facebook bygger datacenter på M.P. Allerupvej i Odense.Det bliver på 56.500 kvadratmeter og kommer til at køre på 100 procent vedvarende energi, når det står klart i 2020.Sådan lyder det fra Facebook, der torsdag formiddag stod frem sammen med repræsentanter fra Odense Kommune for at fortælle om byggeriet.Facebook-datacenteret kommer i kølvandet på Apples store datacentre, som selskabet for tiden er i fuld gang med at bygge i Foulum uden for Viborg.Samtidig er mindst én af de øvrige store internet-giganter ved at gøre klar til at bygge datacenter - angiveligt på en grund uden for Fredericia.Læs mere om de store datacenter-projekter, der for tiden buldrer ind over Danmark.Klik på hver enkelt artikel herunder for at læse mere:Facebook afslører efter måneders hemmlighedskræmmeri om selskabets danske datacenter nu de helt konkrete planer. Se alle detaljerne her.Det danske it-selskab GlobalConnect får ny ejer. Stifter og ejer Niels Zibrandtsen sælger aktiemajoriteten i selskabet til kapitalfond.Facebook har fået endeligt skøde på byggegrund til 68 millioner kroner i Odense. Men selskabet ved endnu ikke, om det rent faktisk vil bygge.Det første spadestik er taget i forbindelse byggeriet af et kæmpe datacenter ved Fredericia, men det er endnu uvist, hvem der bygger.Danske datacentre har været hæmmet af PSO-afgiften, men efter afskaffelsen kan branchen gå lysere tider i møde, lyder det fra datacenter-branchen.Både Facebook og en endnu ikke navngivet it-kæmpe har planer om at bygge store datacentre i Danmark. Tag med på besøg på de byggegrunde, som de store it-firmaer har i kikkerten - og se hvorfor de er så interessante for it-giganterne.Apple er gået i gang med at bygge sit kæmpe-datacenter i Foulum uden for Viborg. Tag med på besøg på det sted, hvor datacenteret om få år vil stå, og se, hvordan byggeriet skrider frem.Apple og Facebook byger datacentre i Danmark og skaber arbejdspladser. IBM etablerer nyt innovationscenter med 250 ansatte. Men job-regnestykket går stadig i minus: De internationale it-giganter fylder mindre i Danmark i dag end for 10 år siden.Matz Engman var i 2011 med til at hente Facebook til den svenske by Luleå, og der er en god grund til, at tech-giganterne er vilde med Skandinavien, fortæller han.Facebook er i gang med at opføre datacenter på byggegrund i Odense. Her har du seks grunde til, at Facebook har valgt Danmark. Og en helt central grund til, at datacenteret skal ligge i Tietgenbyen i Odense.Højt oppe mod nord, 110 kilometer fra den nordlige polarcirkel, ligger et af Facebooks gigantiske datacentre. Besøg datacentret her.Markedet for cloud-løsninger boomer, og derfor har flere it-giganter travlt med at etablere datacentre her i Norden.Fire cloud-selskaber kom ud ad starthullerne i rette tid. De er i dag så store, at ingen andre kan følge med.Danske datacentre og hostingudbydere står over for en barsk realitet: De skal udvikle nye services til kunderne eller risikere udslettelse, når cloud computing for alvor bliver mainstream. Læs mere om datacentrenes cloud-udfordringer her.Det kan komme til at koste viborgenserne dyrt, hvis det som planlagt skal lykkes at genbruge overskudsvarmen fra Apples kommende datacenter i Foulum.Ikke alt gik, som det skulle, da danske ministerier og styrelser forhandlede med Apple om placering af et datacenter i Midtjylland.Apple har endnu ikke taget det første spadestik til sit nye datacenter i Viborg, men allerede nu er der et hav af spørgsmål om skattebetalingen. Minister afviser at Apple får særbehandling.Apples kæmpe-byggeri af kæmpe-datacenter i Viborg har betydning for hele it-danmark. Se hvilke muligheder, der ligger i byggeriet, for hele it-branchen.Apple, Microsoft, HP, Oracle og Google er blandt de virksomheder, der har flest penge placeret i skattely. Det sætter os alle i et moralsk dilemma.I denne godt skjulte bygning kører Microsoft dine Outlook 365-konti, Hotmail, Skype, Bing, Outlook.com, XBox-live og alt andet i selskabets gigantiske cloud. Computerworld har været på besøg. Tag med indenfor her.