Selskabet bag Firefox-browseren, Mozilla, skal fremover skrives på en anden og mere futuristisk måde, oplyser selskabet.

Annonce:



Annonce:

Browser- og internetselskabet Mozilla skal ikke længere hedde Mozilla, men skifter grafisk navn til det grafisk url-inspirerede 'moz://a'.Skiftet fra den mere klassiske skrive-måde til den nye url-inspirerede skal markere, at Mozilla for alvor har lagt i kedlerne til en revitalisering i de kommende år.Det sker, efter Firefox-browseren over de senere år løbende har tabt markedsandele til ikke mindst Googles Chrome.Ifølge Mozilla markerer det nye logo 'begyndelsen på en ufiltreret, umedieret oplevelse af internettets omfattende indhold,' som selskabet skriver.Selskabet er blandt andet på vej med en ny browser-engine med navnet Quantum, der indeholder en række komponenter fra renderings-motoren Servo, som for nogle år siden afløste Gecko-motoren."Project Quantum sigter mod at udvikle den næste generation af motorer, som vil leve op til de krav, som fremtidens web vil stille ved at drage fuld fordel af al den processerings-kraft, der findes i moderne enheder," har det tidligere lydt fra Mozilla.Mozilla - eller moz://a - er også vej med nye tiltag på UI/UX-siden. Det sker under navnet Tofino.Den kommende Quantum-drevne Firefox vil blive leveret til Windows, macOS, Linux og Android - men altså ikke iOS, da Apple forlanger, at alle anvender Safari på iOS-drevne enheder.Det nye logo er i øvrigt blevet udvalgt via en offentlig proces, hvor brugere har kommenteret og er kommet med ændringsforslag gennem flere måneder.Mozilla betegner det nye logo som 'åben og demokratisk,' for alle kan skrive det.