Er Skype genialt eller gumpetungt? Computerworlds læsere splittede i debatten om Skype

Masser af gode debatindlæg og interessante kommentarer om Skype. Meningerne om Microsofts software er dog samtidig meget delte.

Annonce:



Annonce:

"Jeg bruger Skype af og til og må indrømme, at den her fornemmelse af, at det er lidt gammelt og støvet sagtens kan mærkes."

"Jeg er godt nok slet ikke med på den vogn! Jeg har absolut ingen problemer med Skype."

Annonce:

Rigtig mange læsere af Computerworld har en holdning til Skype.Det er tydeligt i debatten under en Computerworld-klumme, der blev bragt tidligere i denne uge:For ikke nok med, at indsparket om Skypes udvikling i de senere år er blevet læst af ganske mange - debatten under klummen er faktisk det mest interessante.Jeg skal undlade at trætte dig, kære læser, med gentagelser fra den oprindelige tekst, men i stedet fremhæve et par interessante iagttagelser fra debatten:Software er noget de fleste af os i år 2017 har et meget personligt forhold til. Det gælder ikke mindst Skype, der har haft en fast plads på mange danske pc'er i adskillige år efterhånden.Netop fordi det er et personligt forhold, er holdningerne til software/tjenester og her specifikt Skype vidt forskellige hos læserne af Computerworld.Lad os bare tage et par eksempler, der viser, hvor forskellige præferencer, vi har, når det kommer til software, onlinetjenester og ikke mindst brugergrænseflader:"Alt for stor GUI-overflade versus mit behov, kan ikke forstå den ikke kan være mere diskret," skriver en læser eksempelvis om Skype.Og en anden har samme opfattelse:"Jeg bruger Skype af og til og må indrømme, at den her fornemmelse af, at det er lidt gammelt og støvet sagtens kan mærkes. Specielt på desktop, synes jeg - det føles lidt kluntet og gammeldags."Men flere steder i debatten skriver andre læsere samtidig kommentarer, der giver udtryk for det stik modsatte:"Jeg er godt nok slet ikke med på den vogn! Jeg har absolut ingen problemer med Skype. Hverken på min telefon (Windows), privat eller på arbejde (Skype for Business). Det fungerer upåklageligt, hurtigt, nemt og godt. Det er et super værktøj til gruppesamtaler og skærmdeling."Når man nærlæser kommentarerne, er der et flertal af læsere, der ser relativt negativt på Skype, men også en del læsere, der roser Microsofts tjeneste."Jeg har i rigtigt mange år brugt skype privat og er i den heldige situation, at jeg nu også arbejder et sted, hvor vi har Skype for Business som primært telefonsystem. Det er bare nogle af verdens mest fantastiske produkter!" lyder et eksempel på det sidste.Det er dog også ret tydeligt, at der er mange forskellige måder at anvende Skype på, ligesom tjenesten og de tilhørende apps findes i forskellige afskygninger.Det kan naturligvis også have en betydning for brugeroplevelsen.Eksempelvis fremhæver flere, at Skype Preview fungerer ret godt, og at denne løsning har fjernet de problemer, der tidligere har været.Skype Preview findes dog kun til Windows og kun til den nyeste version af Microsofts styresystem, Windows 10.Det er i sig selv hverken kritisabelt eller unaturligt, men det kan være en forklaring på, at der er forskellige oplevelser af Skypes kvalitet i 2017.Flere fortæller også om deres positive oplevelser med Skype for Business, som er pro-udgaven. Og at Skype fungerer godt på Windows-smartphones.Sådan ser setuppet ud hos nogle læsere, mens rigtig mange andre vil være i en anden situation:Hvordan fungerer Skype eksempelvis på en Windows 7-maskine, en Mac eller en Android-smartphone?Synkroniseres beskederne korrekt på tværs af platforme? Hvordan er brugergrænsefladen i appen? Er der bugs, forsinkelser eller andre irriterende ting, som præger løsningen i netop det setup?Og så er der jo lige det med, at valgmulighederne er markant flere i dag, end da Skype blev lanceret tilbage i 2003. En læser skriver eksempelvis:"Der er så mange gode alternativer i dag, at jeg kun anvender Skype, når modparten gør det.""Ellers er førstevalgene Viber, Zalo (mest for vietnamesere), Line, Wechat og Viber. Facebook Messenger en sjælden gang. Google Duo (for de få, som bruger det) og Google Allo for excellente chat muligheder. Skype anser jeg for forældet og støvet."Tilbage står, at vi som forbrugere i dag heldigvis har mange valgmuligheder. Det må anses som yderst positivt, at der findes så mange apps og tjenester, at man ikke er tvunget til at anvende én bestemt løsning.Der er lidt for enhver smag og til ethvert formål.I øvrigt er det en udsøgt fornøjelse at kunne konstatere, at samtlige debatindlæg under Skype-klummen er indsigtsfulde, konstruktive og i en positiv tone.Rygtet om debatkulturens forfald er (heldigvis) stærkt overdrevet.