Pensions-gigant kræver en halv milliard af KMD - har fået nået nok af forsinkede it-systemer

Danmarks største pensionskasse, ATP, kræver nu mindst en halv milliard kroner fra KMD som kompensation for forsinkede it-systemer.Det skriver TV2 Nyhederne Kravet kommer efter, at it-systemet Social Pension, der er et nyt it-system til udbetaling af folke- og førtidspension, er blevet forsinket i indtil videre 15 måneder."Vi har gentagne gange forsøgt at løse udfordringerne sammen med KMD uden tilfredsstillende resultater," skriver ATP's koncerndirektør, Lilian Mogensen, i en mail til TV2.Lilian Mogensen oplyser ligeledes i mailen til TV2, at ATP har meddelt KMD, at pensionkassen kan se sig nødsaget til at hæve kontrakten, hvis ikke KMD er i stand til både at levere it-systemet og kompensere Udbetaling Danmark, der er en del ATP, samt de danske kommuner for deres økonomiske tab.Ifølge TV2 har ATP præsenteret KMD for to mulige løsninger. En såkaldt blød løsning, hvor KMD skal betale en halv milliard kroner for forsinkelsen samt en hård løsning, hvis KMD ikke accepterer kravet.Den hårde løsning indbærer, at KMD kan blive mødt af et krav på over en milliard kroner samt en annullering af kontrakten.Meldingen fra ATP kommer knap en uge efter, at de danske kommuners fælles it-selskab Kombit har krævet heftige prisnedslag fra KMD i forbindelse med forsinkelsen af en række såkaldte støttesystemer.De nye støttesystemer skal afløse en række kostbare monopolsystemer, der ligeledes er udviklet af KMD, og de nye systemer bliver betydeligt billigere drift.Erik Nielsen, formand for Kombit, har til Kommunernes Landsforening (KL) oplyst, at KMD derfor står til at tabe et tre-cifret millionbeløb hver måned, når de nye systemer bliver indfaset.Kombit har i den forbindelse anklaget KMD for at mangle den fornødne motivation til at blive færdige med systemerne til tiden.Det har tidligere været fremme, at KMD på samme måde scorer 23 millioner kroner om måneden på forsinkelsen af Social Pension.KMD's kommunikationsdirektør Morten Langager oplyser i en mail til TV2, at det er KMD's vurdering, at det er ATP, der bærer hovedansvaret for forsinkelsen af Social Pension.