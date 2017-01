Endnu flere funktioner på vej til Windows 10: Få bedre kontrol over computerens batteri

Du vil få meget bedre kontrol over din computers batteriforbrug i den kommende Creator-opgradering til Windows 10.



I den kommende Windows 10-opdatering med navnet Creator Update, får du meget lettere ved at styre din computers strømforbrug.I det nyeste preview-build, 15014, har Microsoft sammen med et par andre funktioner tilføjet muligheden for at ændre på din computers strømopsætning fra skrivebordet.Det er endnu kun en grafisk overflade, som Microsoft tester, men funktionen ser ud til at blive lanceret i den kommende opdatering.Tidligere har du skulle gå ind i kontrolpanel hver eneste gang, hvis du ville ændre din bærbar computers strømplan, men i opdateringen får du nu en bjælke i procesbaren til at justere fra "Bedste batterilevetid" til "bedste ydeevne".Microsoft har også tilføjet et værktøj til automatisk at slette midlertidige filer og filer fra papirkurven, der er over 30 dage gamle. Der kan ofte ligge flere gigabyte glemt plads i form af diverse midlertidige filer, som man glemmer at fjerne.Det nyeste build introducerer også nye evner til at personliggøre Windows 10 så du lettere kan vælge farver i styresystemet. Det er en lille, men for nogle vigtig funktion.En anden stor nyhed er, at Microsoft går ind på ebogs-markedet. I lang tid har Apple og Amazon siddet tungt på markedet for digitale bøger, men med en ny ebogs-butik indbygget i Windows 10's app-butik, forsøger Microsoft også at være med.Der vil dog ikke være en egentlig ebogs-reader i form af en app. I stedet vil ebøger blive læst i Edge-browseren, som allerede nu har en lang række evner til at tage noter, som kunne vise sig at være smart.Du kan også søge direkte i en ebog, og de engelsktalende vil kunne bruge Cortana.Den kommende Creator-opdatering byder på en lang række nyheder, der ud over en ebogs-butik også indebærer nye 3D-værktøjer samt HoloLens-integration.Gamere kan også se frem til et "Game Mode", der skulle få spil til at køre bedre.: Her er planerne for den næste store opdatering



