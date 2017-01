Frygtet ransomware gik pludselig i dvale - nu er der ildevarslende tegn på et comeback

Locky-ransomwaren var ekstremt aktiv i det meste af 2016, men pludselig gik den i dvæle. Nu er Locky dog igen begyndt at røre på sig sammen med det botnet, der er musklen bag de frygtede angreb.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

Da vi i sidste uge bragte et overblik over de mest aktive malware-familier og ransomware-angreb med udgangspunkt i data fra december, bemærkede sikkerhedsselskabet Check Point, at det er interessant, så stille Locky-ransomwaren pludselig er blevet.Locky-ransomwaren var nemlig nummer to på Check Points liste over de mest hyppige malware-familier på et tidspunkt i 2016, men var i opgørelsen over december-aktiviteterne pludselig faldet helt ud af top 10-listen i opgørelsen."Locky var en af de største malware-succeser i 2016 og gik fra at være en helt ny ransomware-variant i februar til en andenplads på globalt plan i november, så vi vil helt sikkert fortsætte med at overvåge den med interesse i 2017," lød det fra Check Point."Tiden vil vise, om cyberkriminelle flytter til nye varianter, eller om Locky ganske enkelt har taget en juleferie."Noget tyder på, at det ganske rigtigt ikke var et farvel til Locky, vi var vidne til i december, for nu ser det ud til at den frygtede ransomware kan være ved at vende tilbage med fornyet kraft.Det er sikkerhedsvirksomheden Talos, der beretter , at Locky nu igen begynder at røre på sig."Locky har været en ødelæggende kraft i det seneste år i spam- og ransomware-landskabet. Locky-varianten af ransomware har været ansvarlig for enorme mængder spam-beskeder, der er blevet sendt hver eneste dag.""Den primære drivkraft bag denne trafik er Necurs-botnettet. Dette botnet er ansvarlig for hovedparten af aktiviteterne med Locky og Dridex," forklarer Talos og tilføjer, at Necurs har været offline i en periode, hvorfor Locky også har haft et meget lavt aktivitetsniveau."Siden slutningen af december har vi ikke set den typiske Locky-volumen. For et par dage siden begyndte vi dog igen at se spam-kampagner, der leverer Locky."Talos forklarer, at mængden af spam-mails med Locky endnu er mindre, end det vi har oplevet tidligere."Spørgsmålet er, hvornår Necurs vil vende tilbage med fuld styrke og bringe de svimlende mængder spam med ikke bare Locky, men også Dridex og andre typer beskeder."Selv hvis Necurs-botnettet ikke vender tilbage med fordums skræmmende styrke, venter Talos, at de it-kriminelle vil have noget andet i baghånden."Necurs er ansvarlig for en masse spam, og hvis det ikke vender tilbage, vil noget andet skulle fylde det hul."