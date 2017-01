Utilfredse kunder, møgsager og store erstatningskrav hober sig op for KMD: Hvad er gået galt?

ComputerViews: Rækken af utilfredse kunder og enorme erstatningskrav hober sig op for KMD. Hvad er gået galt for selskabet?

Videreudviklingen skal foregå samtidigt med, at EFI og DMI ( DebitorMotorInddrivelse) bliver afviklet.

Rækken af utilfredse kunder er ved at blive ganske lang hos KMD, som står over for flere meget store erstatningskrav fra kunderne for både forsinkelser og fejlslagne leverancer i mange hundrede millioner kroners-klassen.Det er i sagens natur en ugunstig position for selskabet, der i mange år har tjent kassen på at være eneleverandør af en række vitale systemer til kommunerne, som har været nødt til at betale.Skandalerne kommer i en tid, hvor KMD er i færd med at forsøge at etablere sig som en 'almindelig' spiller i markedet, som konkurrerer på lige vilkår med andre leverandører.Således har KMD mistet eneretten til at levere de stærkt lukrative såkaldte monopol-systemer til kommunerne, ligesom staten forbereder et stor-opgør med leverandørerne af en række it-systemer, der i strid med lovgivningen ikke har været i udbud i mange år.De tæller blandt andet systemer leveret af KMD. Det kan du læse mere om her:Kommunerne fik ellers dollartegn i øjnene, da det i 2012 stod klart, at KMD's monopolsystemer efter en årelang proces skulle sendes i udbud.Kommunerne vurderede dengang , at de kunne spare 'minimum 25 procent' på at sende systemerne i udbud, og altså dermed betale markedsprisen fremfor de kunstigt opskruede monopol-priser, der samlet har udgjort mere end en milliard kroner om året til KMD for monopol-systemerne.Vurderingen har senere været, at kommunerne fra 2019 kan spare mere end 900 millioner kroner om året på at betale markedsprisen for systemerne.Alllerede i 2013 opstod der imidlertid uenigheder om prisen for udfasningen af KMD's monopolsystemer:Siden har både EG og Netcompany vundet opgaver. Det har også KMD, der i vandt udbuddet om en række af de såkaldte støttesystemer.De første systemer skulle have været klar til levering 1. juli 2016, men KMD er forsinket og har senest meddelt, at systemerne tidligst er klar til sommer - 14 måneder efter den oprindelige aftale.Det har gjort kommunerne rasende. De beskylder KMD for at trække leveringen ud med vilje, da KMD jo også leverer de meget dyrere monopolsystemer, som de nye forsinkede systemer skal afløse til en langt lavere pris.Kombit-formand Erik Nielsen har sagt, at KMD vil miste et trecifret millionbeløb hver måned, når de nye systemer er blevet indfaset.KMD vil trods de massive protester ikke stille op til interview, hvilket er standard-løsning, når man har en dårlig sag over for offentligheden.I stedet henviser KMD til en udsendt pressemeddelelse, hvori selskabet skriver, at der 'grundlæggende [er] tale om et sundt system, men den aktuelle forsinkelse skyldes et ønske om at optimere på de allerede afleverede dele af systemet, ligesom vi på visse elementer har konstateret, at udviklingen kræver mere tid.'Nu truer kommunerne med, at de 'bliver nødt til at skifte spor.' De forlanger, at KMD omgående sætter prisen ned til det niveau, som det nye system vil ligge på, så de slipper for at betale millioner af skattekroner ekstra for det gamle monopolsystem.Kommunerne har tidligere truet med at trække KMD i retten med krav om at blive kompenseret 'krone for krone.'Samme billede gør sig gældende hos ATP, hvor KMD på samme måde tjener millioner af kroner hver måned, selskabets leverance bliver forsinket, da KMD står bag både det kommende system og det nuværende - og væsentligt dyrere - system.Her drejer det sig om it-systemet Social Pension, som bliver mindst 15 måneder forsinket med levering helt hen i 2018 engang.KMD modtager i dag 25 millioner kroner om måneden, mens det kommende system kun kommer til at koste to millioner kroner om måneden.KMD scorer altså 23 millioner kroner ekstra hver måned, leverancen forsinkes.Det får nu ATP til at sætte KMD stolen for døren, efter ATP 'gentagne gange' har forsøgt at løse udfordringerne sammen med, men 'uden tilfredsstillende resultater,' som ATP-direktær Lilian Mogensen skriver i en mail til TV 2.ATP truer nu med helt at ophæve kontrakten og har præsenteret KMD for to løsninger: Betal en halv milliard kroner i erstatning for forsinkelsen, men behold kontrakten. Eller mist kontrakten og betal en milliard kroner i erstatningKMD vil heller ikke her stille op til interview, men meddeler kort per mail, at ansvaret for forsinkelserne ikke er KMD's, men ATP's."Det er KMD's klare vurdering, at ATP bærer hovedansvaret for forsinkelsen," lyder det fra selskabet.Også staten er utilfreds med KMD's leverancer.Staten stævnede i september selskabet for den fejlslagne levering af Skats store inddrivelsessystem EFI med krav om at få tilbagebetalt 692 millioner kroner fra KMD.Det skete kort tid efter, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) skrottede systemet, hvilket betød, at staten måtte vinke farvel til at inddrive 14 milliarder kroner.Hertil kommer den samlede regning for EFI, der alt medregnet har kostet staten 1,2 milliarder kroner.Karsten Lauritzen sagde dengang, at han ville have placeret et ansvar for den meget dyre it-skandale og få vurderet, om KMD må tage sin del af ansvaret for det fejlslagne projekt.Det kan du læse mere om her:Som det er tilfældet med ATP, peger KMD også her på, at det er Skat, der har ansvaret for den fejlslagne leverance."Det er vores klare opfattelse, at det er Skat, der har ansvaret for problemerne med inddrivelsesprojektet. Som det har været fremme [...] har Skat ikke haft styr på inddrivelsesprojektet og Skats organisation," lød det dengang fra KMD's juridiske direktør, Mark Skriver Nielsen.Det kan du læse mere om her. Netcompany vandt i øvrigt ordren med at levere et nyt inddrivelsessystem - det såkaldte 'Interim'-system - til 100 millioner kroner. KMD's EFI-projekt kostede oprindeligt 700 millioner kroner.Enhver, der har arbejdet med store it-projekter, ved, at de indeholder en så stor kompleksitet, at det er svært at pege entydigt på, om ansvaret ligger i organisationen (der jo skal være forberedt og på plads) eller hos leverandøren (der jo skal forstå organisationen).Alligevel er rækken af utilfredse kæmpekunder alvorlig for KMD, der både sigter efter nye offentlige udbud og efter for alvor at få fodfæste på erhvervsmarkedet.Det kan du læse mere om i dette interview med den dengang netop tiltrådte KMD-direktør, Eva Berneke:Det kræver både gode priser, god trackrecord og høj troværdighed. Og med disse sager er alle disse punkter udfordret på en måde, der skaber ridser i lakken hos KMD, mens sultne leverandører, der er skærpet af mange års succes i erhvervsmarkedet, står på spring for at komme til fadet.Det er under et halvt år siden, at der senest var rygter fremme om, at det kapitalfondsejede KMD var i gang med at planlægge en børsnotering, som angiveligt skulle finde sted allerede her i foråret med en forventet markedsværdi på 10 milliarder kroner.KMD har været ejet af skiftende kapitalfonde siden 2008, og tiden er altså nu snart kommet til, at de kigger på en exit.Siden efteråret har der forståeligt nok dog været stille om disse planer. For med så mange dårlige sager svirrende omkring sig, er tiden langt fra inde til at sælge virksomheden til markedspris. Erstatningssagerne kan meget vel komme til at koste både penge, kunder og mulige ordrer i fremtiden.Og en børsnotering kan først for alvor kaste af sig, hvis virksomheden vokser stabilt og sikkert i et godt marked.Hvad er der gået galt for KMD? Giv dit bud i debatfeltet herunder.