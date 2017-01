Har fundet forklaringen: Derfor brød batterier Galaxy Note 7 i brand

Samsung har fundet forklaringen på, hvorfor batterierne i toptelefonen Galaxy Note 7 brød i brand.

Det udviklede sig til lidt af en katastrofe, da en række eksemplarer af Samsungs dengang helt nylancerede topmodel, Galaxy Note 7, i sommer begyndte at bryde i brand.Brand-faren fik efter ganske kort tid Samsung til helt at skrotte modellen, selv om selskabet dengang ikke vidste, hvad der konkret fik telefonens batterier til at selvantænde.Efter omfattende undersøgelser mener Samsung nu at have fundet forklaringen: Batterierne var dels bygget i forkert størrelse, dels med en produktionsfejl.Samsung vil løfte sløret for undersøgelses-resultaterne mandag, men allerede i dag kan Wall Street Journal fortælle om konklusionerne.Batterierne var leveret af dels datterselskabet Samsung SDI og Hong Kong-selskabet Amperex Technology, der producerer sine batterier på en fabrik i Kina.Undersøgelsen viser, at batterierne fra Samsung SDI har været i forkert størrelse, som ikke har passet ordentligt ind i telefonens chassis.Unøjagtigheden har ført til overophedningen, lyder det fra Samsung.Oprindeligt troede Samsung, at brandfaren var isoleret til batterier leveret af Samsung SDI, hvorfor alle telefoner med batterier fra Samsung SDI blev tilbagekaldt, mens selskabet skruede op for leverancer af batterier fra Amperex.Senere viste det sig imidlertid, at telefonerne fortsatte med at bryde i brand.Undersøgelsen viser nu, at batterierne leveret af Amperex har indeholdt en produktionsfejl, som er opstået i forbindelse med, at produktionshastigheden er blevet sat i vejret.Det fremgår endnu ikke, hvad denne produktionsfejl konkret består af.Samsung har på baggrund af skandalen indført en kontrol-proces på otte skridt i batteri-produktionen med vægt på test, inspektioner og forskellige former for øvrige kvalitets-sikrings-procedurer.Samsung er verdens største mobilselskab målt på solgte enheder. Alligevel kan det mærkes, når man bliver nødt til at tilbagekalde 2,5 millioner smartphones af dyreste model.Samlet vurderes det, at miseren kommer til at koste Samsung mindst fem milliarder dollar, vurderer Wall Street Journal.