Nedturen fortsætter for IBM: Indtjeningen styrtdykker - men der er alligevel optimisme at spore

It-giganten IBM har været igennem en række hårde år og er i fuld sving med en omfattende transformation. Her er ses resultaterne i det nye årsregnskab.

Annonce:



Annonce:

Annonce:

IBM kæmper fortsat med faldende resultater, og selv om væksten på de nye forretningsområder er helt fornuftig, kan det ikke opveje tilbagegangen i de gamle.Det fremgår af IBM's netop offentliggjorte globale regnskab for 2016.Omsætningen er faldet med to procent i forhold til året før, mens resultatet (net income) er gået tilbage 11 procent til 13 milliarder dollar, omkring 90 milliarder danske kroner.IBM havde en omsætning på 98,4 milliarder dollar i 2013.I 2014 var den faldet til 92,8 milliarder dollar, mens den i det netop offentliggjorte årsregnskab for 2016 ligger på 79,9 milliarder dollar - omkring 557 milliarder danske kroner.IBM hæfter sig dog i regnskabet især ved, at de mange strategiske satsninger, som selskabet har haft gang i i de senere år, viser masser af vækst.Eksempelvis er cloud-forretningen vokset med 35 procent i forhold til 2015, skriver IBM."I 2016 voksede vores strategiske tiltag til at repræsentere mere end 40 procent af vores totale omsætning, og vi har etableret os selv som den førende virksomhed i industrien med kognitive løsninger og cloud-platforme," lyder det fra Ginni Rometty, der står i spidsen for IBM globalt."IBM Watson er den førende AI-platform for virksomheder, og løsninger som IBM Blockchain, der vinder fem, giver mulighed for et nyt niveau af tillid i alle former for transaktioner.""Flere og flere kunder vælger IBM Cloud på grund af dens differentierede funktioner, som hjælper med at transformere industrier som finansielle services, luftfart og retail," lyder det videre fra IBM's Ginni Rometty.Hverken hun eller it-giganten kan dog løbe fra, at IBM fortsat har en udfordring, når de traditionelle forretningsområder er under så hårdt pres, som de er.Eksempelvis faldt omsætningen i IBM's konsulentforretning med fem procent fra 2015 til 2016, mens forretningsområdet systemer (hardware og software) er gået tilbage med hele 19 procent.Omvendt ser det nu faktisk ud til, at flere af de nævnte forretningsområder, der skal tegne IBM's fremtid, begynder at få luft under vingerne.I den danske del af IBM blev det i det seneste årsregnskab til et underskud på 146 millioner kroner på bundlinjen.IBM Danmarks omsætning faldt også, så den i 2015-regnskabet lå på lidt over 5,5 milliarder danske kroner mod lige knap 5,7 milliarder i 2014.For fem år siden lå omsætingen på 7,2 milliarder her i Danmark. Læs mere om det her IBM's globale regnskab kan nærstuderes i denne PDF