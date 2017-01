Opkøbsplaner rumler: Telia på vej til at købe TDC

Telia kan være på vej til at forsøge købe TDC, skriver svensk avis.

Telia vil inden længe forsøge at købe TDC, skriver den svenske erhvervsavis Dagens Industri, som henviser til unavngivne kilder.Der vil i givet fald blive tale om det største køb, der nogensinde er blevet gennemført af et børsnoteret selskab i Sverige.Telia er den største televirksomhed i Norden. Alligevel vil en overtagelse af TDC suge veksler på virksomheden, da TDC for tiden har en markedsværdi i omegnen af 30 milliarder kroner.Skal Telia kunne lægge et beløb af denne størrelse på bordet, vil det kræve en aktie-emmission.Den svenske stat ejer 37,5 procent af Telia og er dermed største aktionær. Ifølge Dagens Industri er det uklart, hvordan den svenske stat stiller sig i forbindelse med planerne, der er udsprunget af Telias direktion.Herhjemme er Telia tredjestørst efter TDC og Telenor. Selskabet mener, at profitabiliteten i Danmark er for lav, skriver den svenske avis.Og derfor ser det nu ifølge topchef Johan Dennelind på 'forskellige løsninger.'Ifølge Dagens Industri overvejer TDC som et modsvar at forsøge at købe det svenske bredbåndsfirma Com Hem, som har en solid markedsposition på det svenske marked.Køber TDC Com Hem vil det meget vel kunne blokere for Telias planer, da Telia i kombination med Com Hem vil få en for dominerende position på det svenske marked til at de svenske konkurrencemyndigheder vil kunne godkende købet.Der var også i fjor rygter fremme om, at Telia overvejede at købe TDC.Disse planer blev imidlertid angiveligt dengang annulleret, da Telia i stedet købte norske Phonero.Telia var desuden meget tæt på at fusionere med Telenor for halvandet år siden, hvilket ville kunne have skabt en nordisk storspilller.Dengang gik planerne dog i vasken efter indblanding fra EU.Beslutningen om at annullere fusionen ramte især TDC, vurderede analytiker i Sydbank, Morten Imsgaard, dengang, hvilket du kan læse mere om her:TDC solgte sidst eår hele den svenske forretning fra for 2,3 milliarder danske kroner til svenske Tele2.TDC pegede dengang på, at frasalget afsluttede den strategiske gennemgang af selskabet, der viste, at 'Tele2 er en bedre, langsigtet ejer af TDC Sverige, og den opnåede pris overstiger værdien ved fortsat TDC-ejerskab," som det hed.Der var også i sommeren 2016 rygter fremme om, at TDC var ved at blive solgt, men dette afviste selskabet dog blankt.