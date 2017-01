Apple rasende på chip-gigant: Forlanger milliarder af kroner udbetalt fra leverandør af iPhone-processor

Apple forlanger milliarder af kroner udbetalt fra chipgiganten Qualcomm på grund af fejde om processorer til iPhone.

Apple lægger efter længere tids diskussion sag an mod chipgiganten Qualcomm med krav om tilbagebetaling af en milliard dollar - omkring syv milliarder kroner.Apple mener, at Qualcomms priser for licenser på selskabets mobilteknologier - som Apple anvender - er 'eksorbitante.'I sagsanlægget lægger Apple til grund, at Qualcomm opkræver for høje licenspriser fra de af Apples underleverandører, der producerer iPhone.Disse underleverandører sender regningen videre til Apple, som ifølge søgsmålet imidlertid er afskåret fra at få indblik i detaljerne i licens-aftalerne.Apple ved derfor reelt ikke, hvad selskabet betaler for, hedder det."Qualcomm har i mange år uretmæssigt insisteret på at opkræve royalties for teknologier, som selskabet ikke har noget at gøre med," lyder det fra Apple."Jo mere Apple innoverer unikke features som Touch ID, avancerede displays og kameraer, jo flere penge indsamler Qualcomm uden grund, og jo dyrere bliver det for Apple at finansiere denne innovation," mener Apple.Også de amerikanske myndigheder beskylder Qualcomm for konkurrenceforvridende adfærd ved at tvinge flere telefon-producenter til ufavorable licens-betingelser, mens Apple har fået rabat på betingelse af, at Qualcomm kunne blive eneleverandør.Qualcomm tilbageholder ifølge Apple e for tiden imidlertid en milliard dollar, som Apple oprindeligt skulle have fået rabat.Det er denne milliard dollar, som Apple forlanger udbetalt.Ifølge Apple har Qualcomm tilbageholdt pengene, fordi Apple har samarbejdet med de sydkoreanske myndigheder om en efterforskning af Qualcomms licens-metoder.Det er kun få måneder siden, at de sydkoreanske myndigheder udstedte en milliard-stor bøde til Qualcomm for ulovlige licens-metoder.Qualcomm afviser beskyldningerne og meddeler, at de amerikanske myndigheders konklusioner er 'fejlbehæftede i væsentlig grad.'"Qualcomm har aldrig tilbageholdt eller truet med at tilbageholde chip-leverancer for at lukke urimelige aftaler," lyder det fra selskabet.