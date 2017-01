Oracle svinger sparekniven: It-giganten fyrer hundredvis af medarbejdere

Oracle har et nyt fokus med sin hardware-division, hvilket fører til hundredvis af fyringer. Antallet af fyrede kan overstige 1.000, da der går rygter om, at en tidligere Sun-teknologi som Solaris-styresystemet er fortid.

It-selskabet Oracle har ifølge online-mediet Mercury News fyret op mod 450 medarbejdere fortrinsvis fra selskabets hardware-division i den californiske by Santa Clara.Fyringerne sker, mens Oracle er midt i en omlægning fra at sælge software og hardware til kundernes datacentre mod at sende sine programmer og maskiner i skyen."Oracle har nyt fokus for sin hardware-forretning, og af den grund er det besluttet at afskedige visse medarbejdere i Hardware Systems Division," lyder det følge The Mercury News i en udtalelse fra Oracle, som understreger, at selskabet ikke lukker sin Santa Clara-forretning.Oracle sætter ikke nummer på antallet af fyrede medarbejdere, hvilket har sat gang i spekulationerne.Nyhedssitet ZDNet beretter eksempelvis, at antallet af fyrede medarbejdere kan overstige 1.000 folk fra især Oracles SPARC-afdeling, som selskabet fik med i købet af Sun Microsystems i 2009.Læs også: Sådan er det gået med Oracles køb af Sun Spekulationen bunder i, at Oracle for godt et halvt år siden begyndte at tilbyde sine nye SPARC S7-processorer i sin Oracle Cloud samtidig med, at selskabets hardware- og software-omsætninger er dalet i den seneste tid.Udover fyrede chefer peger ZDNet på, at hovedparten af de fyrede Oracle-folk både kommer fra hardware-divisionen og også blandt software-folk.At der også er flere software-folk blandt afskedigelserne skyldes, at Oracle eftersigende stopper udviklingen af sit Solaris-styresystem, der ligeledes kom med i Sun Microsystem-opkøbet.Fyringerne af hundredvis - og måske tusindvis - Oracle-folk kommer lige midt i, at Oracle er udfordret af et søgsmål fra det amerikanske Arbejdsministerium.Dette søgsmål går kort ud på, at Oracle har diskrimineret i lønningsposerne, da kvinder, sorte og asiatiske medarbejdere angiveligt har fået for lidt i hyre i forhold til deres kolleger med samme jobfunktioner.Oracle har i første omgang besvaret søgsmålet med, at det er politisk motiveret og baseret på falske beskyldninger.