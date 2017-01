Se Samsungs video om eksplosionsfarlig mobiltelefon: Her er den tekniske forklaring

Et kig ind Samsungs test-laboratorium. Foto: Samsung

Note 7-telefonens evne til at bryde i brand forklares nu af producenten Samsung, efter at flere hundrede teknikere har været på sagen. Se Samsungs tekniske forklaring her på, hvorfor telefonen blev brandfarlig.

Over 200.000 Note 7-telefoner er blevet testet og mere end 30.000 batterier, ifølge Samsung. Foto: Samsung

Klik på billedet for at se det i et større format. Foto: Samsung

Efter flere måneder med spekulationer og læk af rapporter er Samsung nu selv klar med forklaringen bag problemerne med Note 7-smartphonen, der som bekendt i flere tilfælde brød ud i brand.Den officielle forklaring: Selvantændelsen skete på grund af problemer med to forskellige batterityper og ikke på grund af fejl i hardware eller software fra Samsung.Det konkluderer Samsung, efter 700 ansatte har gennemgået over 20.0000 Note 7-telefoner og 30.000 batterier.Den første fejl skete på grund af batteriet, hvis chassis var for småt til sikkert at opbevare de interne dele. Det betød, at den negativt ladede elektrode i batteriet blev bøjet og kunne skabe en kortslutning.Efter de første tilfælde tilbagekaldte Samsung Note 7-telefonerne og udskiftede de potentielt brandfarlige batterier med nye batterier fra en anden leverandør.Desværre var der også her problemer med batteriet. Denne gang var det svejseproblemer, små rester af lodningsmateriale, der gennemborede isolationstapen, hvilket igen fører til en kortslutning.Derudover manglede en del batterier ganske enkelt isolationstapen, hvilket er direkte farligt.Chefen for Samsungs mobildivision, DJ Koh, har undskyldt over for købere af Note 7 og andre forbrugere på baggrund af episoden.Han forklarer, at i forbindelse med undersøgelsen af Note 7, har Samsung undersøgt alt på smartphonen for at tjekke, om fejlen lå et andet sted en batteriet.Både teknologien bag den trådløse opladning og telefonens USB C-port blev gennemgået for at se, om der var fejl, men det blev udelukket.Samsung lover desuden, at der ved fremtidige Samsung-telefoner vil være et otte-trins-program, som alle nye smartphones skal igennem. Heribandt bliver telefonerne testet ved fysisk pres, tjekket med software og røntgen-belyst for at se, om batteriet sidder perfekt.Dertil tjekkes telefonens batteri for isolationstape, og om batteriets svejsninger overholder strenge krav.Det skal siges, at det langt fra kun er Samsungs Note 7-telefoner, der har brudt i brand.Alle smartphones kan have en bygningsfejl, der kan føre til kortslutning (det er tidligere sket med blandt andet iPhones), men sagen om Note 7 omhandlede en gennemgående bygningsfejl ved hele serien, og derfor blev sagen så omfattende.