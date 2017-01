Test af to trådløse headsets: Skal du vælge Jabra Pulse Speciel Edition eller Jaybird Freedom?

Er du blevet lidt smårund efter den fede jul? Vi har testet to af de bedste trådløse fitness-headsets, så du kan komme igang med dit nytårsforsæt.

Jaybird Freedom er et markant mindre headset end Jabra Pulse Special Edition, men det betyder også, at trods flere vinger og ørepropper, at det sidder mindre godt i øret end Jabra Pulse Special Edition. Foto: Morten Sahl Madsen.

Begge headset forbindes via bluetooth og har et tyndt kabel fra det ene øre til det andet. Foto: Morten Sahl Madsen

Den lille kontrollerboks med knapper fungerer også som batteri på Jaybird-headsettet. Det betyder, at boksen er småtung og vil svinge frem og tilbage, når du løber hen ad vejen. Dog er der en smart mulighed for at tilslutte et ekstra batteri med yderligere fire timers batteri. Foto: Morten Sahl Madsen

Jabras opladerport sidder inde i selve øre-elementet, men det er faktisk med til at give en bedre pasform. I det modsatte øre sidder der en pulsmåler, der måler din puls ganske præcist via små blodkar i øret. Foto: Morten Sahl Madsen

Julen er længe overstået, og for mange danskere betyder det, at der nu sidder et kilo eller to ekstra på sideskinkerne.Så er det tid til at finde løbeskoene frem, hoppe i en gammel skiundertrøje og trække et pandebånd over ørene for at værne mod den kolde januarkulde.Men som vi jo ved, så bliver alting bedre af et skud teknologi.Vi har tidligere testet Jabras Pulse Special Edition, men efterfølgende er Jaybirds Freedom-headset også kommet til Danmark til en lidt højere pris - og med lovning på en bedre lydkvalitet.Vi har derfor taget et par løbeture omkring Damhussøen i Vanløse for jeres skyld for at finde du af, hvilket af de to headsets, du skal vælge.De to forskellige headsets er begge enkle små in ear-headsets med et enkelt kabel mellem de to højttaler-elementer.Jaybird Freedom er klart det mindste af de to headsets, men til gengæld sidder batteriet i den lille klods med knapper på ledningen, mens det i Jabra Special Edition sidder i højttalerenhederne ved ørene.Jabra Pulse Special Edition koster cirka 1.100 kroner og Jaybird Freedom 1.400 kroner, og begge headsets kommer i en pakke med en god mængde ekstraudstyr til at få headsettet til at passe perfekt.Jabra Sport Pulse har ifølge Jabra en batterilevetid på fem timers musik, Jaybird lover otte timer. De otte timer skal dog tages med et gran salt, da det er inklusiv de fire ekstra timer, du får, hvis du påsætter Jaybirds ladestation, der også er et lille ekstra batteri.Den egentlige levetid er tættere på fire timer for Jabras og tre timer for Jaybird.Jaybird Freedom oplades via ladestationen, mens Jabra Sprot Pulse oplades via en microUSB-port, der sidder gemt inde bag en af headsettets vinger. Det er en smart løsning, som faktisk er med til at få headsettet til at sidde bedre fast i øret.Begge headsets har både ekstra vinger til at få headsettet til at sidde bedre fast i dit ydre øre og flere set ørepropper til at isolere øregangen på præcis den måde, du gerne vil have det.I begge pakker medfølger ørepropper både i formbar skum og silikone. Skum isolerer langt mere mod lyd udefra, men kan til gengæld mere trættende i længden og potentielt mere farligt, da færre lyde fra trafikken rammer din trommehinde.Vingerne er også med til at få headsettet til at sidde bedre fast i det ydre øre, en vigtig funktion når du med hvert skridt sender rystelser igennem hele kroppen.Efter et par løbeture om den smukke Damhussø med begge headsets vil vi sige, at Jabras Sport Pulse sidder bedst.Det er større og mere kantet end Jaybird Freedom, men til gengæld sidder det som skåret til øret. Jaybirds sidder ikke dårligt som sådan, men særligt den tunge boks på ledningen i højre side svinger frem og tilbage, når du løber af sted.Til gengæld har du mulighed for at tilslutte et ekstra batteri til Jaybird Freedom, der dog også tynger headsettet endnu mere, men som giver dig strøm til at løbe videre.Lydmæssigt finder vi Jaybird Freedom bedst, hvilket er imponerende for så lille et headset. Du får en relativ neutral lyd med klar diskant, dejligt tydelige vokaler og en udmærket bas.Der er mere kraft på Jabras bas, men samtidig virker headsettet en smule "dåset". Ikke meget, men mere end på Jaybird Freedom.For at give et eksempel: Sangen "Helga Natt" af Nils Bech lyder smuk i Jabras Pulse Special Edition, men i Jaybird Freedom får jeg kuldegysninger hver eneste gang andet omkvæd starter, da Nils Bechs falset-stemme er så meget mere klar og tydelig i headsettet fra Jaybird.Det skal siges, at det absolut ikke er en løbesang, og lytter du til bastung musik, vil du blive ganske tilfreds med Jabra Pulse Special Edition.Begge headset kan desuden fint bruges til at foretage telefonsamtaler.Indbygget i Jabra Pulse Sport Special Edition finder du en pulsmåler.Vi vil ikke til at gennemgå pulsmåleren og dens funktioner i detaljer - det kan du læse mere om i vores anmeldelse af Jabra Pulse Sport - men den indbyggede pulsmåler er et stort plus, hvis du ikke allerede ejer et pulsur, smartwatch med pulsmåler eller pulsbælte.Det fungerer godt og kan integreres i mange forskellige løbe-apps, heriblandt Jabras egen og Endomondo. Hvis du har tænkt dig at bruge den indbyggede pulsfunktion, er Jabras et bedre motionsredskab end Jaybird Freedom. Omvendt får du bedre musik i Jaybird Freedom.Der er ingen pulsmåler i Jaybird Freedom. Til gengæld har Jaybird Freedom den mest optimistiske tænd/sluk stemme, vi nogensinde har hørt. Når du tænder headsettet, lyder en kvindestemme, som tydeligvis er sukkerhøj efter seks Marsbarer og syv Red Bulls samt gennemført et lederkursus for arbejdsløse med titlen "positiv energi". Det smitter af på løbelysten.Med fitnessbølgen eksploderede markedet for niche-headset til motionisterne.Jabra Pulse Sport Special Edition og Jaybird Freedom er begge et par gode headsets med unikke fordele.Jabra Pulse Sport Special Edition har en indbygget pulsmåler, som kan give dig feedback og information til at forbedre løbeturen yderligere. Ligeledes sidder Jabra Pulse Sport Special Edition bedst fast i vores ører, efter at have tilpasset headsettet med de medfølgende vinger og propper.Jaybird Freedom lyder dog bedst med den klareste lyd og med en potentiel længere batterilevetid, hvis du kan leve med den ekstra tyngde fra batteriet, når du løber.Se Jabra som et løbeværktøj med pulsmåler og velfungerende løbe-app, og Jaybird Freedom som et headset med musikken som førsteprioritet.Så bind dine snørebånd, vælg dit favoritheadset og kom i gang med at løbe. Det er jo januar.Læs også: Test af Jabra Elite Sport: Ægte trådløse headset er fede - men kan du leve med kompromisserne?