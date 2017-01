Tidligere Atea-ansatte på vej i retten i bestikkelsessag: Her er fremtids-udsigterne i sagen

Bagmandspolitiet er på vej med retssager mod de tidligere ansatte hos Atea i den store bestikkelsessag. "Men vi skal først være færdige med dem, der har modtaget bestikkelsen," lyder det fra chefanklager. Her er fremtidsudsigterne i sagen.

Derudover er der yderligere fire sager mod offentligt ansatte, som politiet mistænker for at have modtaget bestikkelse, men hvor der endnu ikke er blevet taget stilling til spørgsmålet om tiltale.



En af grundene til proriteringen er, at der skal mindre bevismateriale til for at blive dømt for at modtage bestikkelse i det offentlige ifølge straffelovens §144 end det er tilfældet, når det handler om at tilbyde bestikkelse til offentligt ansatte. Her gælder straffelovens §145.



Derudover har bagmandspolitiet (SØIK) endnu ikke færdiggjort efterforskningen af selve hovedsagen i hele sagskomplekset, det man kalder Region Sjælland-sagen.



Syv offentligt ansatte har indtil videre været forbi retten i Glostrup, hvor fem blev fundet skyldige i modtagelsen af bestikkelse. Tre har nu anket dommen til Landsret, hvor den første ankesag vil finde sted i marts.



Indtil nu har i alt syv offentligt ansatte været igennem Retten i Glostrup for at bevise deres uskyld.I alt er fem blevet dømt, hvoraf to har modtaget fængselsstraffe, og tre er blevet idømt samfundstjeneste.Fælles for de syv tiltalte er, at de alle er blevet sigtet for at have modtaget bestikkelse. På den anden side af bordet sidder en række tidligere ansatte hos Atea, der sigtes for at have bestukket selvsamme offentligt ansatte.Men der går endnu en rum tid, før de tidligere Atea-ansatte skal for retten. Det fortæller chefanklager hos bagmandspolitiet (SØIK), Steen Bechmann Jacobsen."Vi er fortsat i gang med en grundig og omfangsrig efterforskning, som har en meget høj prioritet hos os, og hvor vi parallelt efterforsker flere spor. Vi tager løbende stilling til, hvornår vi kan rejse tiltale, men det er en stor sag med mange aktører og elementer," siger chefanklageren hos Bagmandspolitiet (SØIK) til Computerworld.