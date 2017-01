KMD føler sig urimeligt behandlet: Voldsom kritik fra kommuner er 'del af en forhandling'

KMD mener, at kommunernes voldsomme kritik af selskabet er led i en forhandling om erstatningsbeløb. KMD vil ikke stille op til interview, men mailer, at selskabet føler sig urimelig behandlet for tiden. Se hele KMD's mail her.

Kommunernes voldsomme kritik af KMD for monopol-misbrug og bevidst forsinkelse af udskiftning af meget dyre it-systemer er en del af en forhandling.Sådan lyder det fra KMD's kommunikationsafdeling i en mail til Computerworld."Det er vores vurdering, at det samlede og koordinerede pres, der bliver lagt i øjeblikket på KMD, er en del af en forhandling. KMD indgår gerne i forhandlinger og har også en god dialog med parterne, når vi mødes, men vi ønsker ikke at deltage i offentlige skænderier med vores i øvrigt gode kunder," hedder det i mailen.Det betyder med andre ord, at KMD mener, at kommunernes kritik er begrundet i, at de forsøger at forhandle sig til at få udbetalt en større sum penge end den, der er fastsat i parternes kontrakt for de pågældende forsinkelser.KMD skriver endvidere, at selskabet 'i øjeblikket oplever en helt urimelig og usaglig italesættelse af vores forretning.'"Det ville klæde vores samarbejdspartnere at påtage sig deres del af ansvaret, men vi må konstatere, at det ikke er tilfældet," lyder det fra KMD.KMD vil ikke uddybe mailens formuleringer over for Computerworld.Kommunerne har i lang tid kritiseret KMD voldsomt for bevidst at forhale leveringen af en række it-systemer, som skal erstatte nogle af de meget dyre såkaldte monopol-systemer, som KMD i årevis har tjent kassen på.KMD har vundet udbudet på 21 af de såkaldte støttesystemer. Men leveringen er stærkt forsinket - foreløbigt 14 måneder.Kommunerne er stærkt kritiske over for, at KMD tjener mange millioner kroner ekstra for hver måned, systemerne er forsinkede.KMD's topchef Eva Berneke har trods gentagne opfordringer konsekvent afvist at besvare spørgsmål om kommunernes kritik, selv om kommunerne er KMD's største og vigtigste kunde.I stedet henviser KMD til den udsendte mail.Computerworld vil gerne have svar på, om KMD med vilje forsinker systemerne for at tjene flere penge, som kommunerne antyder.Vi vil ligeledes gerne have svar på, hvordan man som stor it-leverandør kan regne 14 måneder forkert på leverancetiden på et system, der skal afløse et system, som man selv leverer og derfor må formode at kende indgående.KMD svarer i en mail, at selskabet 'på ingen måder spekulerer i forsinkelser af systemudviklingen.'"Som vi ved flere lejligheder har påpeget, så tager vi gerne vores del af det samlede ansvar for forsinkelserne, men vi har ingen ambitioner om at påtage os hele ansvaret, når vi ikke har det," lyder det fra selskabet.Her er hele KMD's mail-svar:"Vi har ingen interesse i at have konflikter med nogle af vores vigtigste samarbejdspartnere, men vi er samtidig nødt til at sige, at vi i øjeblikket oplever en helt urimelig og usaglig italesættelse af vores forretning. KMD vil gerne understrege, at vi på ingen måder spekulerer i forsinkelser af systemudviklingen. Som vi ved flere lejligheder har påpeget, så tager vi gerne vores del af det samlede ansvar for forsinkelserne, men vi har ingen ambitioner om at påtage os hele ansvaret, når vi ikke har det. Forsinkelserne skyldes både forhold hos KMD, men i høj grad også forhold hos vores samarbejdspartnere i de pågældende sager. Det ville klæde vores samarbejdspartnere at påtage sig deres del af ansvaret, men vi må konstatere, at det ikke er tilfældet. Det er vores vurdering, at det samlede og koordinerede pres, der bliver lagt i øjeblikket på KMD, er en del af en forhandling. KMD indgår gerne i forhandlinger og har også en god dialog med parterne, når vi mødes, men vi ønsker ikke at deltage i offentlige skænderier med vores i øvrigt gode kunder. Vi synes, at det er en skam og forkert, at man bruger kræfterne på skænderier frem for at løse udfordringerne, og vi vil gerne opfordre til at fokus sættes på, hvordan vi kommer bedst i mål sammen".