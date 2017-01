Dyre KMD-forsinkelser lander på ministerens bord: Er det rimeligt, at KMD tjener tykt på forsinkelser af egne leverancer?

Minister Sophie Løhde (V) i samråd om KMD-sagen. Hun skal svare på, om det er rimeligt, at KMD tjener på forsinkelser af egne systemer. Og på hvad staten gør for at sikre sig mod gentagelser af problemer med 'manglende evne til at levere, forsinkelser, og ustyrlig økonomi, som har været kendetegnende for flere KMD-udbud'.

Kommunernes voldsomme kritik af KMD om monopol-misbrug og bevidst forsinkelse af udskiftning af meget dyre it-systemer, lander nu på ministerens bord.Minister for Offentlig Innovation, Sophie Løhde (V) kaldes nemlig nu i samråd, hvor hun skal svare på en hel række spørgsmål om, hvordan hun som chef for blandt andet statens it-mæssige strategier og dispositioner forholder sig til kritikken.Sophie Løhde er indkaldt af Folketingets Finansudvalg. Hun er som minister for offentlig innovation øverste chef for den offentlige it-udvikling i Danmark.Det kan du læse mere om her:Finansudvalget vil have ministeren til at redegøre for konsekvenserne af, at kommunerne og ATP står med en ekstraregning på grund af de store forsinkelser fra KMD.Ministeren skal desuden svare på, om det er efter hendes mening er 'rimeligt, at KMD tjener på forsinkelsen,' ligesom hun skal svare på, om hun har initiativer på vej, der skal forhindre 'lignende sager.'Finansudvalget har indkaldt ministeren, efter, at både kommuner og ATP har været fremme med voldsom kritik af KMD, som de mener bevidst forhaler leverancer for at tjene flere penge.Kommunerne truer direkte med at udelukke KMD fra flere opgaver i fremtiden, hvis ikke selskabet leverer den aftalte vare.Samtidig er Skat ved at lægge sag an mod KMD med krav om tilbagebetaling af næsten 700 millioner kroner for den totalt fejlslagne leverance af inddrivelsessystemet EFI.Samrådet er indkaldt af Magnus Heunicke (S). Han vil have Sophie Løhde til at svare på, om hun vil 'skele til de erfaringer, man har fra andre opgaver som Skat, når man vurderer KMD på nuværende udbud.'Her er de spørgsmål, som Magnus Heunicke har stillet til Sophie Løhde.- Vil ministeren skele til de erfaringer, man har fra andre opgaver, for eksempel på SKAT, når man vurderer KMD på nuværende udbud?- Hvad gør man for at gardere sig mod, at KMD for eksempel byder med, hvad der senere hen viser sig at være en urealistisk pris, så KMD derved holder sine konkurrenter fra at vinde kontrakten?- Hvad gør staten for at sikre sig mod, at problemer med for eksempel manglende evne til at levere, forsinkelser, ustyrlig økonomi, som har været kendetegnende for flere KMD-udbud, ikke gentager sig?- Hvad har staten lært af de udbud, hvor KMD har deltaget, vundet - og hvor der efterfølgende har været åbenlyse udfordringer?- Hvilke og hvor mange udbud byder KMD på lige nu i ministerier og styrelser?- Byder KMD på opgaver/projekter udbudt af ministerens eget ministerium eller styrelser herunder?Det har ikke umiddelbart været muligt at få en kommentar fra Magnus Heunicke.