Medvind for Trump: Omstridt it-selskab på vej med stor milliard-investering i USA

Foxconn er på vej ind i USA med kæmpe-investering og tusindvis af nye jobs.

USA's nye præsident Donald Trump har ikke siddet mange dage i sit nye, ovale kontor, før han kan notere sig en god portion medvind for sine valgløfter om at skabe flere amerikanske arbejdspladser.Donald Trump har lovet at skabe 25 millioner jobs, og nu melder den taiwanesiske it-gigant Foxconn sig på banen med seriøse overvejelser om at lægge en eller flere af sine samlebånds fabrikker i USA.Foxconn er i dag vel nok mest kendt for at samle telefoner og computere for it-selskaber som blandt andre Apple og Samsung samt for en række selvmord blandt medarbejderne for nogle få år siden.Hvis Foxconn rykker ind i USA, vil det givetvis betyde en investering på over 50 milliarder kroner og et sted mellem 30.000 til 50.000 nye amerikanske jobs, når og hvis Foxconn skal have samlet selskabets nyindkøbte Sharp-komponenter Aftalen mellem Foxconn og USA afhænger dog stadig af en masse faktorer såsom investeringsvilkårene for Foxconn på amerikansk grund.Det skriver Reuters Foxconns bestyrelsesformand og administrerende direktør, Terry Gou, har drøftet mulighederne for en amerikansk ekspansion med flere forretningspartnere.Blandt andet er ideen om at få foden inden for i USA blevet vendt med direktør Masayoshi Son fra det japanske internet- og teleselskab SoftBank, som har lovet en investering på hele 350 milliarder kroner i USA.Efter offentliggørelsen af Foxconns planer om en amerikansk samlebåndsfabrik har Terry Gou dog trådt lidt på bremsen i forhold til sin østasiatiske direktør-kollega."Jeg troede, at det var en privat samtale (med Masayoshi Son, red.), men næste morgen var det offentliggjort. Der er en plan på bordet, men det er ikke et løfte. Det er et ønske," siger Terry Gou ifølge Reuters.I dag har Foxconn forretning i den amerikanske delstat Pennsylvania, som formentlig vil blive foretrukket som platform for en mulig yderligere investering i USA.