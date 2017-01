Så lidt (eller meget) betaler it-giganterne i Skat i Danmark

Skat er klar med nye skattelister. Se her, hvor lidt (eller meget) it-selskaberne betaler i Skat i Danmark.

Skat er klar med fjerde udgave af de såkaldte åbne skattelister, der viser, hvor store - eller små - beløb, virksomheder med base i Danmark betaler i skat til den danske statskasse.De nye lister indeholder oplysninger om virksomhedernes skat i 2015.På listen kan man se, at virksomheder som IBM, Accenture, CSC og Fujitsu herhjemme betalte 0 kroner i skat i 2015.IBM landede i 2015 dog en nettoomsætning på 5,5 milliarder kroner, men har i mange år givet underskud i Danmark, hvilket betyder, at det ikke betaler skat.CSC's regnskabskalender følger ikke kalenderåret, men vi kan i årsregnskabet for 2015/2016 dog se, at selskabet landede en omsætning på knap 1,1 milliarder kroner, dog med negativ drift.CSC er storleverandør til det offentlige Danmark, hvor der for tiden forberedes et opgør med selskabet, som i årevis automatisk har fået fornyet store ordrer uden udbud.Google betalte i 2015 knap 3,4 millioner kroner i skat ud fra en oplyst skattepligtig indkomst på 12,2 millioner kroner.Det er på samme niveau som i 2014. Google opgiver herhjemme en omsætning på 166 millioner kroner for 2015, men tallet er ikke retvisende, da langt hovedparten af selskabets ordrer med danske virksomheder og øvrige kunder faktureres fra Google Ireland Limited i Dublin.Det er således tidligere blevet anslået, at Googles reelt omsætter for mere end to milliarder kroner i Danmark.Apple er for tiden rodet ind i store skattesager i europæisk regi, da selskabet i årevis kun har betalt omkring 50 kroner i skat for hver indtjente million kroner.Det har fået EU til at kræve meget store tilbagebetalinger, hvilket Apple har afvist.På Skats skatteliste kan vi se, at Apple i Danmark, hvor selskabet hører under det svenske Apple-selskab, i 2015 betalte 9,7 millioner kroner i skat ud fra en oplyst skattepligtig indkomst på blot 41,5 millioner kroner.Apple er i øvrigt blandt de selskaber i verden, der har flest penge placeret i skattely.Det fremgår også af listen, at flere af de store danske it-virksomheder betaler mange penge i skat. Eksempelvis betalte KMD i 2015 omkring 131 millioner kroner i skat, mens Jobindex, der ejer Computerworld, betalte 18,5 millioner kroner.TDC betalte i 837 millioner kroner i skat i 2015, mens Netcompany betalte 16,5 millioner kroner i skat.