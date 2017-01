Samsung hamstrer ny superprocessor - nu må smartphone-konkurrenterne undvære

Samsungs hamstring af Qualcomms nyeste processor betyder, at de andre producenter må leve med halvt år gamle chips.

Mange undrede sig, da HTC for en uge siden lancerede en ny smartphone i 2017 uden den kommende superprocessor fra Qualcomm, Snapdragon 835.Det er den processor, som ellers var rygtet til at skulle finde vej til samtlige flagskibstelefoner med Android i 2017.Nu viser det sig dog, at også LG's kommende toptelefon, LG G6, kun vil få en Snapdragon 821-proceessor fra sidste år, hvis man skal tro finansmediet Forbes. Hvorfor? På grund af Samsung.Samsung er på vej med sin Galaxy S8-smartphone, den nyeste model i den bedst sælgende Android-familie, og med den har Samsung indgået et samarbejde med chipproducenten Qualcomm om at bruge firmaets 835-processor.Samarbejdet betyder, at mobilgiganten har førsteret på den nye 835-chip.Det dræner fuldstændig Qualcomm for chips og efterlader de andre smartphone-producenter nødsaget til enten at vente til, at Samsung er færdig ved madskålen eller vælge en mindre kraftfuld processor, som for eksempel Snapdragon 821 fra sidste efterår.Forbes har også via anonyme kilder i Kina fortalt, at LG G6 også kun vil få den cirka halvt år gamle 821-processor.At Samsung har førsteret på 835-processoren giver god mening, skriver Forbes. Samsung og Qualcomm har samarbejdet om produktionen af den nye 835-processor med 14nm-teknologi, og Samsung har tidligere benyttet Qualcomms processorer i den amerikanske version af Galaxy-telefonerne, imens firmaet har benyttet sin egen Exynos-processor i Europa og Asien.Hvorvidt du som forbruger overhovedet vil kunne mærke, at der ikke sidder en 835-processor i den kommende LG G6 er uvist.821-processoren sidder i dag i smartphones som den netoplancerede HTC U Ultra, LG V20, Google Pixel og OnePlus 3T.De to sidste smartphones blev begge skamrost tilbage i 2016.Den nye 835-processor burde dog give en hurtigere opladning, bedre ydeevne eller længere batterilevetid samt et potentielt bedre kamera. Det kan du læse mere om her:Samsung Galaxy S8 vil ifølge Forbes blive lanceret d. 14 april og altså efter Mobile World Congress-messen i Barcelona, som Samsung ellers tidligere har benyttet til at lancere den nyeste Galaxy-telefon.