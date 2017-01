Pentia tilbyder flippermaskiner og bland-selv-slik til de ansatte: "Men det er de bløde ting, der for alvor betyder noget"

Hos den københavnske it-virksomhed kan du spille Donkey Kong, gå amok i bland-selv-slik eller tage et dyk i havnebadet. Men ifølge virksomhedens direktør er det de bløde værdier, der tæller, når der skal rekrutteres nye medarbejdere.

Følger du den københavnske it-virksomhed Pentia på sociale medier, har du muligvis set virksomhedens bland-selv-slik-bar eller spillehallen, der er udstyret med flippermaskiner og arkademaskiner med 80'er klassikere som Donkey Kong og Pac-Man.Derudover bliver de ansatte også budt på morgenmad og en frokostordning, der bliver tilberedt af egen kok .Men denne type medarbejdergoder har kun begrænset betydning for de danske it-professionelle viser en ny undersøgelse fra Computerworld og jobportalen it-jobbank.Ifølge undersøgelsen lægger medarbejderne i stedet vægt på gode pensionsordninger og en fast månedsløn. Frynsegoder er derimod nice-to-have, men langt fra need-to-have.En vurdering som Jakob Gaunø Stampe, der er administrerende direktør hos Pentia, deler.Han vurderer, at håndgribelige goder som bland-selv-slik, fredagsbar og spilleautomater ikke spiller nogen støre rolle i virksomhedens rekrutterings-indsats."Det er noget vi tilbyder, fordi vi gerne vil have en sjov arbejdsplads, og folk synes naturligvis, at det er lækkert. Men det er de bløde ting, der for alvor betyder noget. Eksempelvis håndhæver vi vores fleksible 37 timers arbejdsuge ganske strengt. Det er uden tvivl vores bedste og vigtigste personalegode," siger han.Ifølge Jakob Gaunø Stampe er overarbejde derfor en sjældenhed hos Pentia, og når det er nødvendigt at give den en ekstra skalle, er der altid tale om betalt overarbejde."Vi er meget bevidste om, at vores arbejde og kunderne er vigtige, men når alt kommer til alt, så er familielivet altid det vigtigste for den enkelte medarbejder," siger han.Derudover bliver der hos Pentia lagt vægt på, at der skal afsættes tid til vidensdeling og sociale arrangementer. Om fredagen stopper den almindelige arbejdsdag eksempelvs altid klokken 14, og herefter får medarbejderne mulighed for at kaste sig ud i alternative aktiviter."Mange vælger at lave workshops på tværs af deres normale arbejdsområder, men om sommeren sker det også, at der er folk, der hopper i vandet nede i havnen, som vi har lige uden for døren, mens andre går i fredagsbaren," siger han.Jakob Gaunø Stampe tror, at det er en del forklaringen på, at medarbejderudskiftningen hos Pentia er relativt lav sammenlignet med resten af branchen."Vores medarbejderudskiftning ligger i gennemsnit på 4 til 5 procent om året. Det er et meget lavt snit i vores branche, hvor der er stor mobilitet og mangel på udviklere. Jeg ved, at mange af vores medarbejdere nærmest får jobtilbud på ugentlig basis," siger han.På trods af det er Pentia ikke lønførende. Jakob Gaunø Stampe vurderer tværtimod, at virksomhedens månedslønninger ligger en anelse under gennemsnittet i it-branchen."Til gengæld er jeg helt overbevist om, at vores medarbejdere i gennemsnit får en højere timeløn end i de fleste ande it-virksomheder. Jeg ved, at nogle af vores konkurrenterne tilbyder en månedsløn, der er lidt højere, men hos os er der til gengæld ikke en forventning om, at du skal arbejde 50 timer i ugen," lyder det fra ham.