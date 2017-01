It-minister Sophie Løhde (V) i krydsild om KMD's kæmperegninger: Parterne må klare det selv

Kommunerne og ATP må selv klare problemerne med KMD, lyder det fra den øverste ansvarlige for it i det offentlige Danmark, minister for offentlig innovation Sophie Løhde (V).

Kommunerne og ATP skal ikke regne med hjælp fra regeringen i deres batalje med KMD, som de forlanger mange millioner skatte-kroner tilbagebetalt fra.Sådan lød det, da minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), onsdag middag var i åbent samråd for at besvare spørgsmål om bataljen mellem kommunerne og KMD."Jeg kan ikke gå i detaljer om denne specifikke sag, der er et kontraktligt mellemværende mellem parterne. Både Kombit og ATP har tilkendegivet, at de ønsker kompensation, og jeg har tillid til, at de i dialog med leverandøren kan nå frem til en løsning," sagde Sophie Løhde."Men det er brandærgeligt, at der opstår forsinkelser af støttesystemerne, der forsinker levering af de øvrige systemer," sagde hun.Samrådet var indkaldt af Magnus Heunicke (S) og Benny Engelbrecht (S).Du kan læse mere om de spørgsmål, som de ønskede svar på her:Sophie Løhde pegede på, at forsinkelser af it-projekter 'helt generelt altid er ærgerlige.'"Og det er urimeligt, hvis en leverandør oven i købet tjener store penge på forsinkelserne. Jeg har dog ikke mulighed for at udtale mig om, hvorvidt det er tilfældet her, da jeg ikke har kendskab til de samlede økonomiske forhold og de kontraktuelle forhold," sagde ministeren.Ifølge hende skal eventuelle stridigheder mellem parterne således ikke afgøres politisk, men i retssystemet."Jeg har tillid til, at Kombit og ATP i dialog med leverandøren kan nå frem til en løsning. Kan de ikke det, er det jo det almindelige retssystem, der skal tage stilling til sagen," sagde hun.Magnus Heunicke og Benny Engelbrecht ønskede hertil at få at vide, hvilke konsekvenser sagen mellem de stridende parter ville få."Det afhænger helt af, hvad der er aftalt i kontrakterne. Jeg har ikke kendskab til de nærmere forhold og kender ikke KMD's side af sagen, men jeg hæfter mig ved, at der er en dialog i gang mellem parterne omkring forsinkelserne," lød det igen fra Sophie Løhde.Magnus Heunicke pegede på, at der efter hans mening er vitalt, at det offentlige system lærer af sagen."Der er behov for større grad af sikkerhed end i dag for, at nogen lærer af de pågældende kontrakter, således at den offentlige sektor har en kontinuerlig læring af især de hårde erfaringer, der gør ondt og giver knubs," sagde han.Ministeren understregede, at regeringen er på vej med en helt ny strategi for mere professionel it-styring i staten.Den indebærer blandt andet forskellige må for bedre overblik, bedre samarbejde og bedre koordinering mellem de forskellige systemer og projekter, så de løbende bliver vedligeholdt og udbudt."Jeg synes godt, at vi kan lære noget, og den nye strategi for mere professionel styring af it-projekter i staten er på trapperne," sagde hun."Men på trods af disse tiltag til bedre styring af de store it-projekter, vil vi nok også i fremtiden se forsinkelser af it-projekter af mange forskellige årsager: Uforudset kompleksitet, dårligt samarbejde eller forsinkelser hos leverandøren," lød det fra minister for offentlig innovation, Sophie Løhde.